В ЮУрГУ пройдет конкурс «Лучший инженер-конструктор» Уральского федерального округа

16 и 17 марта в университете в рамках проекта «Славим человека труда!» состоится соревнование инженеров-конструкторов.

Все участники окружного конкурса прошли дистанционный отбор в форме интернет-тестирования. В частности, проверялись знания основ и стандартов конструирования, моделирования, технологии защиты интеллектуальной собственности.

Очный этап конкурса пройдет в виде защиты проектов, при оценке которых будет учитываться их актуальность, научная новизна, техническая значимость, завершенность проекта, качество оформления документации, а также подготовленность самого доклада и ответы на вопросы жюри.

Победители заключительного этапа, имена которых будут объявлены на торжественной церемонии награждения, получат дипломы и денежное вознаграждение.

Торжественное открытие конкурса инженерных компетенций «Лучший инженер-конструктор» проекта «Славим человека труда!» состоится 16 марта в конференц-зале корпуса «Сигма» ЮУрГУ по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 78 «В». Начало конкурса в 10.00.

Напомним, проект «Славим человека труда» ставит своей целью повышение престижа рабочих профессий. Он реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских уже 6 лет и рассчитан на долгосрочную перспективу. За прошедшие годы проект «Славим человека труда» пополнился рядом направлений таких, как медиаконкурсы, «Лаборатория профессий» и фестиваль кино «Человек труда». С 2015 года в проект включен конкурс инженерных компетенций.

Добавим, что помимо соревновательной составляющей участников конкурса «Лучший инженер-конструктор» ждет культурная программа.

Будущие инженеры и молодые специалисты посетят цех белой металлургии Челябинского трубопрокатного завода «Высота 239», а также познакомятся с историей Южно-Уральского государственного университета и города Челябинска.

Пресс-служба ЮУрГУ