МФЦ для бизнеса откроется в офисном центре Greenplex

Состоялось подписание соглашения между руководством регионального Фонда развития малого и среднего предпринимательства и офисного центра Greenplex о долгосрочной аренде помещения для создания многофункционального центра (МФЦ) для бизнеса, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. Поддержку малого и среднего предпринимательства – одна из главных задач южноуральского правительства. Напомним, 20 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил активизировать работу с предпринимателями по принципу «одного окна». «Осталось несколько месяцев до того момента, когда бизнесмен сможет получить любой набор услуг для бизнеса, связанный с открытием, развитием или кредитованием, в одном месте. Сейчас МФЦ для бизнеса открывается в областном центре, в дальнейшем мы планируем распространить эту практику и на другие муниципалитеты Южного Урала», - прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Планируется, что все институты поддержки бизнеса, которые функционируют сегодня на Южном Урале, объединятся в едином пространстве. Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области объединит центры предоставления гарантий, микрофинансирования, поддержки предпринимательства и экспорта, инжиниринга, бизнес-инкубатор. Также, на этой площадке разместятся Агентство инвестиционного развития, Фонд развития промышленности и Центр кластерного развития.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/mfc-dlya-biznesa-otkroetsya-v-ofisnom-centre-greenplex-37401