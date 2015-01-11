Челмет vs Гранит Озёрск. 4:4

«Челмет» и «Гранит» уже встречались месяц назад - 8 февраля. Челябинцы тогда коротали паузу в регулярном чемпионате, а Озёрск готовился к решающим матчам чемпионата Челябинской области. За минувший месяц изменилось многое. «Челмет» работает с прицелом на будущее, «Гранит» обрастает трофеями. Например, спустя 41 год Озёрск выиграл чемпионат Челябинской области. Неделю назад костяк «Гранита» победил во Всероссийской Атомиаде "Росатом-2017". А 18 и 19 марта команде предстоят финальные матчи кубка области с недавним соперником «Челмета» по товарищеским играм чебаркульской «Звездой».

Хозяева довольно быстро повели в счёте в результате выхода один на один с озёрским голкипером. Это случилось во второй смене. «Гранит» отыгрался благодаря удалениям у «Челмета». Равновесие было восстановлено при игре «три на пять». 1:1 - к первому перерыву.

Второй период изобиловал голами. Две классные шайбы забросили Дмитрий Исмагилов и Никита Войнов. Первый в одиночку разобрался с защитой и вратарём соперника, другой завершил быстрый проход броском с неудобной руки под перекладину. «Гранит» же забивал, прекрасно используя огрехи челябинской обороны. 4:4 - после двух периодов.

Назабивавшись, в заключительном отрезке команды устроили голевую засуху. В третьем периоде шайба так и не побывала в воротах. Послематчевые буллиты регламентом встречи предусмотрены не были, а посему итог оказался уникальным для современного хоккея - ничья 4:4.

Челмет vs Гранит. 4:4 (1:1, 3:3, 0:0)

Челябинск. Тренировочная арена ДС «Юность». 14 марта. 11.00

«Челмет»:Балуев; Исмагилов, Лапшин, Шушарин, Никулин, Рачинский, Новичков, Ширяев, Костарев, Ванин, И. Севанькаев, Войцех, Войнов, Валеев

«Гранит»: Сафин; Дыдыкин - Шубников, Алабугин - Аникеев - Михайлов; Ковлягин - Свирепо, Петрюк - Куликов - Захаров; Носов - Созинов, Пасенко - Дёмкин - Шакиров; Савицкий

Шайбы: 1:0 - Новичков, 2, 1:1 - Захаров (Михайлов, Алабугин, 11-бол.), 2:1 - Исмагилов, 23, 2:2 - Шакиров (Дёмкин, 25), 2:3 - Захаров,27, 3:3 - Рачинский (И. Севанькаев, 31), 3:4 - Савицкий (Куликов, 34), 4:4 - Войнов (Костарев, 35).

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