«Пути к поэзии» из Снежинска

26 марта, в 14:00, в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Озёрска состоится литературно-музыкальная встреча с поэтами и бардами города г. Снежинска «Пути к поэзии».

Своё творчество на суд озерчан представят участники объединения свободного творчества «Неолит» (А. Бойков, А. Рачилова, О. Фомичёва, И. Грехова, В. Черных, Ю. Алёшина) и клуба самодеятельной песни «Парус» (Д. Абдракипов, С. Кинякин, И. Сергодеев, В. Яровой, А. Блинов). После мероприятия – «свободный микрофон», каждый желающий сможет выступить или задать вопросы гостям.

Справки по тел. 2-90-76.

Информация предоставлена МКУК ЦБС Озерска

http://www.ozerskadm.ru