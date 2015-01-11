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Передать показания электросчетчиков можно без проблем

Пришедшие с опозданием счета с начислениями за потребленную в феврале электроэнергию выстроили очереди из собственников жилья при оплате услуг. Как избежать неудобств и есть ли иной способ внести средства? – на этот и другие вопросы ответил Евгений Сарапулов, начальник Озёрского участка ПАО «Челябэнергосбыт».

Передать показания электросчетчиков можно без проблем

- В Озерском городском округе наша компания имеет более 30 тысяч абонентов, большинство из которых оплачивают счёта за электричество в банках. Между тем сделать это можно еще и через операторов системы «Город», в отделениях «Почты России» и в личном кабинете бытового потребителя посредством интернета. Но эти способы, к сожалению, не так востребованы.

- Сколько человек в день в среднем проходит через ваш расчетный центр?

- На этой неделе горожане идут в наш расчетный центр на ул. Комсомольская, 4-а особенно активно, но абсолютный рекорд в 400 человек, установленный ранее, пока не побит. Если говорить о цикличности в течение месяца, то мы ее не наблюдаем: бывает много посетителей, бывает совсем мало. В любом случае, всех клиентов наш оператор старается обслужить максимально оперативно.

- С чем была связана задержка счетов населению?

- Произошло это по техническим причинам, никаких иных поводов для беспокойства нет – расчеты сделаны как обычно.

- Что это значит?

На основании «Правил предоставления коммунальных услуг» (постановление Правительства РФ № 354от 06.05.2011) потребителю дано право ежемесячно снимать и передавать показания прибора учёта электроэнергии. ПАО «Челябэнергосбыт» рекомендует воспользоваться этим правом и ежемесячно до 23 числа сообщать в сбытовую компанию фактические данные прибора учёта и дату их снятия любым удобным способом. От этого напрямую зависит более точный расчёт начислений за электроэнергию и, как следствие, уменьшение жалоб потребителей.

Если показания не передаются в течение трёх месяцев, для расчёта в этот период применяется среднемесячный объём потребления электроэнергии. Далее расчёт будет произведен исходя из норматива потребления электроэнергии, который обычно выше реального потребления.

- Объясните обычному потребителю, как можно передать показания счетчика?

- ПАО «Челябэнергосбыт» предлагает несколько способов, воспользоваться можно любым удобным:

- Во время оплаты счёта за электричество в банке, на почте или оператору системы «Город» сообщите дату снятия и показания счётчика, они будут внесены в базу данных ПАО «Челябэнергосбыт». Этот способ выбирают почти 70 процентов населения области.

- По телефону на бесплатный номер 8-800-1000-172 показания можно передавать круглосуточно.

- На сайте ПАО «Челябэнергосбыт» www.esbt74.ru через «Личный кабинет». Здесь же можно посмотреть архив квитанций и историю платежей.

Как показывает статистика, только два процента жителей Челябинской области передаёт показания счётчика при посещении расчётного центра ПАО «Челябэнергосбыт». Предлагаем жителям Озерска идти в ногу со временем и воспользоваться одним из перечисленных выше способов.

- Если сравнивать Озерский городской округ с другими территориями, являются ли озерчане ответственными и дисциплинированными плательщиками?

- К сожалению, нет. В Кыштымском филиале, куда мы входим с шестью другими территориями, озерчане держат пальму первенства по долгам. Только 20 процентов наших абонентов в ЗАТО вовремя и в полном объеме оплачивают счета за потребленную электроэнергию. 80 процентов - либо хронические неплательщики, либо имеют перетекающую из месяца в месяц задолженность.

- Что вы предпринимаете в отношении второй группы населения?

- Каждый месяц мы подаем порядка 100 исковых заявлений в суд, они частично удовлетворяются. Кроме этого, на регулярной основе наш участок проводит большую работу по взысканию долгов совместно с судебными приставами.

Все вопросы о начислении и оплате можно задавать при посещении расчетного центра в Озёрском участке ПАО «Челябэнергосбыт», а также по телефонам, указанным в нижней части квитанции (полный список телефонов также указан на официальном сайте компании).

http://www.ozerskadm.ru

Передать показания электросчетчиков можно без проблем

Ключевые теги: показания электросчетчиков.

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