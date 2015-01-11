Доверчивостью пенсионеров продолжают пользоваться мошенники

В Озерске по факту мошенничества возбуждено очередное уголовное дело.

В озерскую полицию обратилась пожилая женщина, 1944 года рождения, с заявлением по факту мошенничества.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что 16 марта 2017 года пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником органа социальной защиты, и сообщила, что ей положена доплата. Для того чтобы ее получить, необходимо продиктовать данные банковской карты. Потерпевшая согласилась и продиктовала номер карты, код с обратной стороны и срок действия, а также код подтверждения, который получила в СМС-сообщении.

В результате чего со счета пенсионерки были похищены деньги в сумме 10000 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, призываем вас быть предельно внимательными!

Ни в коем случае, ни под каким предлогом никогда никому не сообщайте:

- пароли, приходящие на ваш телефон при помощи сервиса «смс-оповещения»;

- срок окончания действия карты;

- CVC код с обратной стороны карты;

- ни в коем случае не привязывайте под диктовку мошенников какие-либо номера сотовых телефонов к своим счетам!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях. Будьте бдительны и внимательны!

Начальник следственного отдела

УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Урих