ХК «Гранит» продолжает подготовку к финалу Кубка Челябинской области

После того, как ХК "Метеор-Сигнал" отказался играть ответный полуфинальный матч с ХК "Гранит" (Озерск), стало ясно, что озерская команда стала первым финалистом розыгрыша Кубка Челябинской области по хоккею с шайбой.

Спустя несколько дней вторым финалистом этого турнира стала "Звезда" (Чебаркуль), переигравшая в двух полуфинальных матчах с одинаковым счетом 7:4 челябинский "Политехник". Обе команды ведут серьезную подготовку к финальной серии.

"Звезда" за столь короткий промежуток провела уже четыре контрольных игры, три из которых с челябинским "ЧелМетом" (5:6; 2:7; 7:3) и 14 марта уступила одному из лидеров чемпионата Башкортостана учалинскому "Горняку" 2:5.

Хоккеисты ХК "Гранит" все это время проводили плановые ледовые тренировки и только 14 марта сыграли контрольный матч с "ЧелМетом".

ХК "ЧелМет" (Челябинск) - ХК "Гранит" (Озерск) 4 : 4 (1:1; 3:3; 0:0)

Шайбы забросили: 2 мин - Новичков 1:0; 11 мин - И.Захаров (С.Михайлов, Е.Алабугин) 1:1, бол; 33 мин - Исмагилов 2:1; 35 мин - Р.Шакиров (А.Демкин) 2:2; 37 мин - И.Захаров 2:3; 41 мин - Рачинский (И.Севанькаев) 3:3; 44 мин - А.Савицкий (М.Куликов) 3:4; 45 мин - Войнов (Костырев) 4:4.

ХК "ЧелМет" (Челябинск): Балуев (с31 по 33 мин - Мустафин) (вр); Никулин, Жульдиков, Костырев, Волобуев, Кобяков, Алексеев, Закарлюкин; Исмагилов, Кошурников, Новичков, Рачинский, Ванин, И.Севанькаев, Войнов, Валеев, Кулиев, Карпухин, Тертышный, Мелихов, Яковенко, Лавриненко.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Дыдыкин - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - В.Аникеев - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - М.Куликов - И.Захаров; А.Носов - Д.Созинов; Р.Шакиров - А.Демкин - Д.Пасенко; А.Савицкий. Зап.вр: С.Ширяев.

Регламент матча 3 периода по 30 минут "грязного" времени.

14 марта ЛДС "Юность" г.Челябинск, 80 зрителей.

Первый период игры начался так, как будто команды играли не контрольный (товарищеский) матч, а как минимум бились за какой-то из комплектов медалей. Высокая скорость, жесткая силовая борьба не только в углах площадки и у бортов, но и по всему пространству игровой площадки. Похоже, что к такому накалу борьбы поначалу не очень готовы были арбитры матча, пропустившие несколько нарушений как со стороны "ЧелМета", так и со стороны наших хоккеистов (к чести арбитров, как поется у В.С.Высоцкого "...но потом потихоньку оправились" и не дали игре выйти из-под контроля).

Представители ВХЛ очень быстро открыли счет, подловив наших игроков уже во второй смене на традиционной ошибке обороны "Гранита": слишком широко расположились защитники нашей команды на своей синей линии и между ними спокойно просочился на рандеву с Э.Сафиным форвард хозяев Новичков, бросок которого в верхний угол над плечом голкипера был неотразим.

"Гранит" сравнял счет при реализации большинства: Игоря Захарова точнейшим пасом вывели на дальний "пятак", и его "пушка" сработала без промаха.

Следует сказать, что, как в первом периоде, так и по ходу всей игры, "Гранит" имел значительное преимущество перед хозяевами в позиционной атаке, моментами подолгу запирая игроков "ЧелМета" в их зоне, но, как и по ходу всего сезона, наших игроков подводила попытка передоверить право завершающего броска партнеру, который находится, якобы, в еще лучшей позиции.

"ЧелМет" же отвечал просто убойными контратаками, в которых за счет индивидуального мастерства Исмагилов и Войнов забросили голы-красавцы.

У "Гранита" трудовые голы забили в борьбе под воротами Р.Шакиров и А.Савицкий, еще один гол забил после перехвата шайбы, индивидуального прохода, броска в штангу и добивания И.Захаров, сделав "дубль".

В третьем периоде обе команды сбросив скорости и значительно уменьшив интенсивность силовой борьбы, довели игру до устраивавших всех результата (матч все-таки товарищеский).

Следует отметить дебют в составе ХК "Гранит", возможно, потенциального игрока команды в следующем сезоне Дмитрия Пасенко, показавшего в некоторых моментах игры и нестандартную технику обводки, и неожиданные игровые решения.

Оценивая игру, тренер команды Василий Куликов остался доволен действиями своих подопечных, но обратил внимание игроков обороны на то, что так, как они играли в третьем периоде, обгоняя в атаке игроков нападения... "нельзя так безобразничать".

Что ж, ждем 18 и 19 марта, когда сначала в Чебаркуле, а затем в ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль состоятся финальные матчи за обладание почетным трофеем между ХК "Гранит" (Озерск) и "Звездой" (Чебаркуль).

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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