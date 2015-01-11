Озерчане — первые на Егозе

По итогам трёх этапов Кубка Челябинской области по горным лыжам "Мастерс" среди любителей и ветеранов команда озерских горнолыжников в третий раз подряд завоевала первое место.

Напомним, соревнования Открытого Кубка «Егозы» и третьего этапа Кубка Челябинской области Мастерс проходили вчера, 19 марта 2017 г., у нас на ГЛК. В этот раз - в дисциплине слалом.

По традиции на Егозу съехались спортсмены со всей области!

В результате упорной борьбы лучшими стали:

Женщины 50 лет и старше

1. Зырина Ольга (Озерск)

2. Федорович Ольга (Озерск)

3. Золотарева Марина (Озерск)

Женщины 16-34 лет

1. Скорева Алена (Озерск)

2. Ветлосемина Ирина (Озерск)

3. Груздева Яна (Озерск)

Мужчины 65 лет и старше

1. Калганов Михаил (Екатеринбург)

2. Пермяков Владимир (Озерск)

3. Шахматов Валерий (Снежинск)

Мужчины 55-64 лет

1. Лыткин Сергей (Озерск)

2. Кулешов Владимир (Озерск)

3. Степанов Андрей (Озерск)

Мужчины 45-54 лет

1. Челмакин Владимир (Миасс)

2. Русаков Юрий (Миасс)

3. Мирошкин Константин (Снежинск)

Мужчины 35-44 лет

1. Верхотурцев Андрей (Снежинск)

2. Черняков Евгений (Снежинск)

3. Губайдулин Роман (Снежинск)

Мужчины до 34 лет

1. Сурков Степан (Миасс)

2. Скорев Вячеслав (Озерск)

3. Усольцев Егор (Озерск)

Поздравляем всех участников!

А всех остальных приглашаем к нам на гору!

СЕЗОН ЕЩЕ КОНЧИЛСЯ!!!

До 2.04 должны проработать точно))))

http://glk-egoza.ru