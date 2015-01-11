Минимущества выставило на аукционы пять участков недр

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области объявило пять аукционов на предоставление права пользования южноуральскими месторождениями, сообщает пресс-служба ведомства. «Это первые аукционы на право добычи недр, которые мы планируем провести в этом году. В основном для разработки в Челябинской области предлагаются участки строительного и облицовочного камня. План проведения аукционов опубликован на сайте министерства», – сообщил глава минимущества Алексей Бобраков. В частности вновь выставлено Беловское местрождение строительного камня, которое было разведано в начале 70-х годов прошлого века. Ранее оно неоднократно разрабатывалось, камень использовался для дорожного строительства и строительства производственных помещений. Последняя лицензия была прекращена в 2013 году. По состоянию на 1 января 2017 года запасы Беловского месторождения составляют 7 миллионов кубометров. Разовый платеж за пользование недрами установлен в размере 3,9 миллиона рублей. Также с целью геологического изучения, разведки и добычи магматических и метаморфических пород планируется предоставить пользователям следующие участки – Астафьевский 2 и Кызыл. Ранее они не разрабатывались. Прогнозные ресурсы мраморов Астафьевского 2 участка оценены в количестве 13,4 миллиона кубометров. Ресурсный потенциал участка Кызыл составляет 200 миллионов кубических метров магматических пород. Еще два участка, выставленные на аукционы, содержат доломиты и известняки. Так, запасы строительного камня Увельского месторождения известняков составляют 2 миллиона кубометров. Прогнозные ресурсы Карауловского участка доломитов оценены в количестве 2,3 миллиона кубометров. Заявки на участие в торгах необходимо подать до 22 мая 2017 года. Подробнее с порядком и условиями проведения аукционов можно ознакомиться здесь.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/minimushchestva-vystavilo-na-aukciony-pyat-uchastkov-nedr-37509