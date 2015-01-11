Некто совершил наезд на автомобиль и скрылся

04.02.2017 г. в 02:10 на неохраняемой стоянке, расположенной на площади перед главным входом в Парк Культуры и Отдыха в г.Озерск, неустановленный водитель, управляя автомобилем, предположительно ВАЗ 2105/2107 белого цвета, совершил наезд на припаркованный автомобиль Хундай Солярис, после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск