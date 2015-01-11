Генеральный директор «Маяка» и участники «Атомиады» обсудили, как дальше развивать спорт не только на предприятии, но и в Озерске

Больше часа продолжалась встреча генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева с победителями, призерами и участниками зимней «Атомиады-2017», недавно завершившейся в Новоуральске. В сборную «ЯОК-Урал» вошли 30 спортсменов градообразующего предприятия Озерска, и только 14 человек представляли предприятия из Трехгорного, Лесного и Снежинска. В неофициальном зачете сборная «ЯОК-Урал» заняла 2-е место среди шести сборных, представлявших различные дивизионы Госкорпорации «Росатом». И большой вклад в успех сборной внесли спортсмены «Маяка».

В личном зачете две золотые и две бронзовые медали в горнолыжном спорте завоевали Егор Усольцев и Ирина Ветлосемина. В полиатлоне чемпионкой «Атомиады» стала Анастасия Корпылева, а серебряным призером – Евгений Ложкин. В лыжных гонках в мужской эстафете золото завоевал Василий Кудинов. Особо стоит отметить победу команды хоккеистов «ЯОК-Урал», полностью представлявшей ХК «Гранит» и сумевшей сместить с верхней ступени пьедестала почета бессменного победителя «Атомиад» – сборную «Росэнергоатома».

«Ваш пример – дополнительный толчок для развития физкультуры и спорта не только на «Маяке», но и в Озерске, – отметил Михаил Похлебаев. – Это понимают не только на предприятии: это понимают и городские власти. Школьники должны вернуться в спортивные секции. Пусть они не станут знаменитыми спортсменами, но будут здоровыми, координированными, заряженными на победу, узнают, что такое командный дух. Нашей молодой смене это очень пригодится в жизни. Кстати, пример главной команды хоккеистов – ХК «Гранит», оказался очень заразительным. Мальчишки разных возрастов вновь увлечены этой игрой».

После слов взаимной благодарности за успех сборной «ЯОК-Урал» на зимней «Атомиаде» состоялся предметный разговор, в котором генеральный директор «Маяка» и спортсмены обсудили, как дальше развивать спорт не только на предприятии, но и в округе. К дискуссии подключился и глава Озерского городского округа Олег Костиков. Обсуждались вопросы реконструкции и создания новых лыжных трасс, проведения открытого первенства ПО «Маяк» по футболу и состояния спортивных сооружений, создания стройной системы подготовки спортсменов и изменения сознания руководителей всех уровней к физкультуре и спорту.

В конце конструктивного разговора Михаил Похлебаев еще раз отметил, что спортивные успехи «маяковцев» на «Атомиаде» – это прекрасные результаты. Он выразил уверенность, что при дальнейшей поддержке спортсменов «Маяка» они будут иметь продолжение и на следующих главных летних и зимних стартах российских атомщиков.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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