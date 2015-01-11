Спешите увидеть!

"Золотой петушок" вновь ждёт сегодня и юных, и взрослых зрителей на свои лучшие спектакли: со спектакля Натальи Шимкевич «Неживой зверь» в 2007 году началось возрождение искусства театра кукол в Озерске; «Мамаша Кураж и ее дети» - первое кукольное воплощение произведения Брехта в России, а может быть, и в мире.

22 марта, 14:00

Н. ТЭФФИ

«Неживой зверь»

воспоминания об ушедшем детстве (10+)

Фантазия маленькой Кати в спектакле «Неживой зверь» одухотворяет все вокруг, наполняя мир красками и яркими образами. И взрослому никогда не понять, почему игрушечный Барашек может быть единственным настоящим другом, потеря которого равносильна катастрофе… Со спектакля Натальи Шимкевич «Неживой зверь» в 2007 году началось возрождение искусства театра кукол в Озерске. Спектакль награждён «Призом зрительских сердец» на III Открытом театральном фестивале муниципальных театров Уральского региона «Новый взгляд» (Верхний Уфалей – 2007 г.); лауреат в номинации «Лучший спектакль для детей» в I Театральном фестивале-конкурсе «Территория культуры Росатома 2007 – 2008»(Москва — 2009 г.); награждён дипломом «За воплощение драматического мира детства» на II Межрегиональном театральном фестивале «Сибирский кот» (Улан-Уде – 2010 г.).

Режиссер-постановщик – Наталья Шимкевич

Художник-постановщик – Николай Вагин (Томск)

Композитор – Сергей Гальперин

Актеры, занятые в спектакле: Светлана Трофимова-Ерохина, Татьяна Белка, Сергей Гальперин, Игорь Шестаков, Алена Захарчук.

Продолжительность спектакля — 50 минут без антракта.

P. S. Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей!

22 марта, 19:00

Б. БРЕХТ

«Мамаша Кураж и ее дети»

трагифарс (16+)

Самая знаменитая антивоенная пьеса Б.Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» стала уникальной постановкой питерского режиссера А.Багомедова на нашей сцене. Это первое кукольное воплощение произведения Брехта в России, а может быть, и в мире. Война как замкнутый круг, в который каждый из героев Брехта входит добровольно, а вот вырваться из него не доведется уже никому. Им только кажется, что они идут вперед, но становится абсолютно ясно, что это всего лишь бег по кругу. И только знаменитые брехтовские зонги способны выплеснуть действие спектакля из замкнутого пространства, опрокидывая смысл всего происходящего в зрительный зал. Актёры этого спектакля Лауреаты в номинациях «Лучшая женская роль» (Екатерина Замула за роль Мамаши Кураж) и «Лучшая мужская роль» (актер Сергей Гальперин) на I-ом Межрегиональном фестивале театров кукол «Вятка – город детства» (г. Киров – 2012 г.).

Режиссер-постановщик – Алишер Багомедов (Санкт-Петербург)

Художник-постановщик – Андрей Степанов

Композитор – Сергей Гальперин

Актеры, занятые в спектакле: Екатерина Замула, Светлана Трофимова-Ерохина, Сергей Гальперин, Дмитрий Ерохин, Роман Соловьев, Игорь Филимонцев, Алена Захарчук.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.

Цена билета на все спектакли юбилейной недели 100 рублей.

http://ozpuppets.ru