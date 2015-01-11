Все на мини-футбол!

24 - 26 марта в КСК "Лидер" состоятся матчи 6-го тура первенства России по мини-футболу с участием озерского "Гранита". Ждём гостей из Магнитогорска, Югорска, Нефтеюганска. Начало матчей: 24 марта - 18:00 25 марта - 18:00 26 марта - 9:00 Приглашаем всех поддержать нашу команду! Ассоциация футбола и хоккея Озерского городского округа Онлайн трансляция игр - на сайте Озёрск.ру.

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