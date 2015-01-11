Озёрчане — лауреаты и дипломанты международных и областного конкурсов

Танцевальные коллективы Озёрского Культурно-досугового центра приняли участие в престижных фестивалях-конкурсах. Международный фестиваль-конкурс «Мой путь» 18 марта 2017г., город Челябинск: Муниципальный коллектив ансамбль народного танца «Зарево» (балетмейстеры – Яна и Владимир Садилкины) - Лауреат I степени. «Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Каблучок» (балетмейстеры – Яна и Владимир Садилкины) - Лауреат II степени. Хореографический коллектив "Созвездие" Дома Культуры им.А.С.Пушкина (руководители М.А.Сергеева и Ю.Д.Байгужина) - обладатель денежного сертификат и путевки в финал в г. Сочи. X Областной фестиваль детского танца «Радость», 18 марта 2017г., город Верхний Уфалей: Народный коллектив эстрадного танца «Пари-Вояж» (балетмейстер – Наталья Кудревич) - Дипломант II степени; «Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Родничок» (балетмейстеры – Елена Родина, Татьяна Кондрат) - Лауреат I степени; «Образцовый коллектив» хореографическая студия «Вдохновение» (младшая группа, балетмейстеры – Валерия Шестакова, Галина Введенская) - Лауреат II степени; «Образцовый коллектив» хореографическая студия «Вдохновение» (средняя группа, балетмейстеры – Валерия Шестакова, Галина Введенская) - Лауреат II степени. Международный телевизионный конкурс «Птица удачи», 17-19 марта 2017г., г. Челябинск: «Образцовый коллектив» ансамбль эстрадной песни «Шоу-класс» (хормейстер Диана Широкова): Талочкина Ольга – Лауреат I степени; Киргетова Мариэтта – Гран-при. Поздравляем с успешным выступлением! Коллектив МБУ «КДЦ»

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