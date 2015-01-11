Озёрчане — лауреаты и дипломанты международных и областного конкурсов

Танцевальные коллективы Озёрского Культурно-досугового центра приняли участие в престижных фестивалях-конкурсах.
Международный фестиваль-конкурс «Мой путь» 18 марта 2017г., город Челябинск:
Муниципальный коллектив ансамбль народного танца «Зарево» (балетмейстеры – Яна и Владимир Садилкины) - Лауреат I степени.
«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Каблучок» (балетмейстеры – Яна и Владимир Садилкины) - Лауреат II степени.
Хореографический коллектив "Созвездие" Дома Культуры им.А.С.Пушкина (руководители М.А.Сергеева и Ю.Д.Байгужина) - обладатель денежного сертификат и путевки в финал в г. Сочи.
X Областной фестиваль детского танца «Радость», 18 марта 2017г., город Верхний Уфалей:
Народный коллектив эстрадного танца «Пари-Вояж» (балетмейстер – Наталья Кудревич) - Дипломант II степени;
«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Родничок» (балетмейстеры – Елена Родина, Татьяна Кондрат) - Лауреат I степени;
«Образцовый коллектив» хореографическая студия «Вдохновение» (младшая группа, балетмейстеры – Валерия Шестакова, Галина Введенская) - Лауреат II степени;
«Образцовый коллектив» хореографическая студия «Вдохновение» (средняя группа, балетмейстеры – Валерия Шестакова, Галина Введенская) - Лауреат II степени.
Международный телевизионный конкурс «Птица удачи», 17-19 марта 2017г., г. Челябинск:
«Образцовый коллектив» ансамбль эстрадной песни «Шоу-класс» (хормейстер Диана Широкова): Талочкина Ольга – Лауреат I степени;
Киргетова Мариэтта – Гран-при.
Поздравляем с успешным выступлением!
Коллектив МБУ «КДЦ»