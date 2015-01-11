Финал проекта «Гроза дворов»

В воскресенье (19.03.2017) прошел турнир по пейнтболу среди финалистов проекта «Гроза дворов». В нем приняли участие активные ребята, которые стали организаторами праздников и игр в своих дворах. Напоминаем, что проект начал свое действие в июне 2016 и вплоть до февраля 2017 в группе ВКонтакте ребята из 5 озерских дворов регистрировали события и активные игры, которые организовали сами.

В их арсенале оказались квесты, состязания по игре «Диксит» и «Активити», олимпийские дворовые игры, снежкобол и веселые субботники. Финалистами стали 10 активных ребят, которые сразились в итоговой игре.

Благодаря поддержке социального партнера – озерского пейнтбольного клуба - ребята получили незабываемые впечатления от красочной стрельбы, точной стратегии, необычной обстановки и яркой палитры эмоций.

Надев спецкостюмы и внимательно выслушав инструктора, дети ринулись в бой. То и дело летали маленькие снаряды, слышались отчаянные крики «ай-ай», «я тебе еще отомщу!». С поля боя все уходили в ярких пятнах…и счастливые!

Проект «Гроза дворов» стал ярким впечатлением нашей жизни и подарил новых друзей! Всем ребятам Озерска искренне желаем оторваться от гаджетов и идти гулять во двор! Поверьте, это несравнимые впечатления!

Детство слишком быстро проходит, чтобы оставить его на экране компа!

Большое спасибо Озерскому пейнтбольному клубу за поддержку проекта!

Авторы проекта Евтеева Полина, Нехаева Софья

и Скрипина Анастасия, МБОУ «Лицей №23»

Руководитель Гаврилова Екатерина Викторовна