МФК «Гранит» показал 100% результат в домашнем туре

С 24 по 26 марта в КСК "Лидер" прошли игры шестого тура Первенства России по мини-футболу среди команд дивизиона "Центр", зоны "Урал-Зап.Сибирь". Этот тур - первый после разделения команд на две группы. Команды группы "А" решают задачи по занятию призовых мест и чемпионства, команды группы "Б" (куда входит и МФК "Гранит") - задачи по размещению с 9 по 16 места и, наверное, уже прикидывают, какие изменения нужно провести в составах для более успешного выступления в следующем сезоне.

В Озерске собрались четыре команды. Помимо хозяев, МФК "Гранит", на игровую площадку КСК "Лидер" выходили "Нефтяник" (Нефтеюганск), "Газпромтрансгаз" (Югорск) и "Металлург" (Магнитогорск). Кстати, в составе Магнитки все три игры провели, отданные в аренду на этот тур, молодые озерчане Александр Козлов и Эдуард Шульц-мл, которые, по словам тренера "Металлурга" Анатолия Пичагина, помогли команде и заработали очки за результативность.

МФК "Гранит" провел три игры и во всех одержал волевые победы. Как под копирку, во всех играх "Гранит" проигрывал по ходу матча, привозя себе совершенно, как говорят в теннисе, невынужденные голы, а затем героическими усилиями выправляли положение и вырывали победу то за 40 секунд до конца игры, то по ходу второго тайма.

В целом, задачу на тур команда выполнила, набрав 9 очков из 9 возможных, и перед последним туром уверенно занимает первое место в группе "Б" (девятое в общей классификации), опережая ближайшего соперника на три очка (по потерянным).

МФК "Гранит" выступал в следующем составе: А.Заярный, Д.Колычев (вр); З.Едыханов, А.Захаров, Д.Беляков, В.Осокин, Э.Шульц (к), А.Лырчиков, Е.Сиякаев, Е.Черноскутов, С.Игонин, В.Овчинников, А.Кирин, П.Харьков.

МФК "Гранит" (Озерск) - "Газпромтрансгаз" (Югра) 5:4 (1:1) Голы забили: А.Кирин-2; Д.Беляков, С.Игонин, А.Лырчиков.

МФК "Гранит" (Озерск) - "Нефтяник" (Нефтеюганск) 6:4 (3:3) Голы забили: А.Кирин-2; А.Лырчиков-2; Э.Шульц, А.Захаров.

МФК "Гранит" (Озерск) - "Металлург" (Магнитогорск) 7:3 (1:2) Голы забили: А.Кирин-2; П.Харьков-2; Э.Шульц, А.Лырчиков, З.Едыханов.

"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтяник" (Нефтеюганск) 2:9

"Металлург" (Магнитогорск) - "Газпромтрансгаз" (Югра) 2:4

"Нефтяник" (Нефтеюганск) - "Газпромтрансгаз" (Югра) 3:2

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский.

http://afh-ozersk.ru

Фоторепортаж https://vk.com/arena_ozerck