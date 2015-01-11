Стартует командное соревнование по шахматам среди учащихся до 18 лет!

Уважаемые юные любители шахмат!
С 30 марта (четверг) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство среди учащихся Озерского ГО до 18 лет по быстрым шахматам.
К соревнованию допускаются команды из 3-х человек (один запасной).
Контроль времени – 15 минут каждому участнику до конца партии.
Регистрация участников с 18-00 до 18-20. Первый тур – 18-30.
Игровые дни – среда, четверг, резервный день понедельник.
Все юные шахматисты кто умеет играть, приглашаем принять участие!
Шахматная Федерация Озерского ГО
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