Стартует командное соревнование по шахматам среди учащихся до 18 лет!

Уважаемые юные любители шахмат!

С 30 марта (четверг) 2017 года в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Командное первенство среди учащихся Озерского ГО до 18 лет по быстрым шахматам.

К соревнованию допускаются команды из 3-х человек (один запасной).

Контроль времени – 15 минут каждому участнику до конца партии.

Регистрация участников с 18-00 до 18-20. Первый тур – 18-30.

Игровые дни – среда, четверг, резервный день понедельник.

Все юные шахматисты кто умеет играть, приглашаем принять участие!

Шахматная Федерация Озерского ГО