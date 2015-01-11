ХК «Гранит» вступил в борьбу за последний трофей сезона 2016/17 годов

26 марта на льду ЛДС "Айсберг" ХК "Гранит" провел первый полуфинальный матч "плей-офф" Открытого чемпионата Челябинска в дивизионе "Мастер".

Как Вы, уважаемые болельщики, знаете, ХК "Гранит" за явным преимуществом выиграл "гладкий" этап этого турнира и сразу же вышел в полуфинальный раунд, который по регламенту турнира состоит из игр до трех побед. Наш соперник - "УралГУФК" в четвертьфинале в двух матчах переиграл грозный "Центурион".

Если отмотать историю участия нашей команды в этом турнире на полгода назад, в октябрь 2016 года, то тогда этот турнир рассматривался исключительно как тренировочный, способствующий поддержанию игровой и физической формы хоккеистов между недельными перерывами в играх чемпионата Челябинской области. Но после того, как команда сыграла первый круг и познакомилась со всеми участвующими в турнире командами (а, в основном, их уровень достаточно высок), возникло общее желание побороться и за этот трофей хоккейного сезона 2016/17 гг. И вот, первый матч полуфинальной серии.

ХК "Гранит" (Озерск) - "УралГУФК" (Челябинск) 4 : 3 (1:1; 2:1; 1:1)

Шайбы забросили: В.Аникеев (Е.Алабугин, М.Ковлягин) 1:0; 19 мин - А.Ложкин (В.Самойлов) 1:1; 23 мин - И.Захаров (С.Михайлов, А.Кириллов) 2:1, бол; 26 мин - И.Ситников (О.Кудашев) 2:2; 34 мин - И.Захаров 3:2; 43 мин - М.Куликов (В.Аникеев) 4:2; 50 мин - О.Кудашев (И.Ситников, В.Самойлов) 4:3, бол.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов - И.Захаров; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - В.Шубников; Д.Петрюк - М.Куликов - В.Аникеев; Д.Климов - Д.Созинов; (Е.Алабугин) - А.Демкин - А.Савицкий. Зап.вр: А.Киселев.

"УралГУФК" (Челябинск): В.Котик (00.00 - 59.54) (вр); А.Надргулов, А.Стойку, И.Якименко, М.Сташкевич, И.Бадулин, В.Самойлов (защ); А.Ложкин, Д.Толмачев, А.Кафеев, О.Кудашев, В.Ковков, М.Бахарев, Е.Ханов, К.Пахомов, И.Ситников. Зап.вр: С.Сайфутдинов.

Штраф: 2 мин (Д.Климов) - 2 мин

Судьи: И.Петин; А.Краснов, А.Пабет (все - Челябинск)

26 марта ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль, 70 зрителей.

ХК "Гранит" дважды встречался со студенческой командой в "гладкой" части турнира, где дважды добился результативных побед 6:3 и 10:5. "УралГУФК" показал тогда себя быстрой, техничной и хорошо организованной в обороне командой с моментальным выходом из обороны в контратаку. Слабым местом "студентов" в обеих играх оказалась игра под постоянным давлением в своей зоне: по мере уставания защитники теряли своих игроков, а нападающие слабо помогали своим игрокам обороны и голкиперу, который очень уверенно начинал игры, но под градом бросков уставал и пропускал совсем необязательные шайбы.

Учитывая эти аспекты игры соперника, "Гранит" с первых же секунд начал играть "в давление", и за первые две минуты голкипер "студентов" В.Котик пять раз вступал в игру, отражая броски игроков озерской команды.

Первый бросок в сторону ворот, которые защищал Эмиль Сафин, был сделан на исходе 4-й минуты, но шайба прошла значительно выше, а на 6-й минуте была сделана первая попытка убежать в контратаку, но внимательно в подстраховке сыграл опытный Денис Климов, не позволивший нападающему выйти на свидание с голкипером "Гранита".

На 13-й минуте "УралГУФК" вполне мог открыть счет после того, как Сергей Михайлов, бросая из правого круга вбрасывания, не попадает в дальний угол, подбор остается за "студентами", следует пас в среднюю зону, и три форварда "улетают" в контру против одного защитника. Только хладнокровие и мастерство Эмиля Сафина спасает "Гранит" от гола.

А еще через минуту уже "Гранит" открывает счет после того, как Евгений Алабугин попадает в штангу, подбор остается за Виталием Аникеевым, и он метров с семи чуть правее ворот точно "давит с кистей" в верхний угол ворот.

"УралГУФК" сравнивает счет в самой концовке первого периода, когда у них получается одна из немногих позиционных атак. Следует бросок Самойлова от синей линии, шайба попадает в штангу и удачно отскакивает на одиноко стоящего Ложкина, который без помех бросает в пустой угол.

Второй период начинается с удаления у "студентов". На лед выходит "профессорская" (так ее называют болельщики) пятерка "Гранита", и через 50 секунд Александр Кириллов и Сергей Михайлов выводят на завершающий убойный щелчок Игоря Захарова. Впечатление было такое, что он просто насквозь прошил голкипера обороняющейся команды.

Ответный гол "УралГУФКа", можно сказать, "Гранит" привез сам себе. Наверное, впервые в этом сезоне ошибся на выходе Эмиль Сафин, отправивший шайбу прямо на клюшку игроку гостей, тот, не долго думая, переадресовал ее на "пятак" И.Ситникову, который бросал уже почти по пустым воротам.

Несмотря на то, что "Граниту" никак не удавалось создать какой-нибудь серьезный задел в шайбах, было видно, что игроки совершенно спокойны и уверены в конечном исходе игры. Вывел "Гранит" вперед Игорь Захаров, запустивший шайбу от синей линии в "домик" голкиперу "студентов".

Ну, а после того, как Максим Куликов откликнулся на передачу Виталия Аникеева из "ложи Грецки" и отправил четвертую шайбу в ворота "УралГУФКа", все стало ясно. Даже забитая в середине третьего периода третья шайба в ворота "Гранита" нисколько не поколебала уверенность в том, что в любой момент "Гранит" может добавить и в итоге одержать победу.

Но этого делать не пришлось, т.к все попытки изменить счет матча так и остались попытками. ХК "Гранит" одержал победу со счетом 4:3.

Второй полуфинальный матч пройдет также в ЛДС "Айсберг" п.Кременкуль 2 апреля.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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