ЮУрГУ ликвидирует 5 филиалов в Челябинской области

Соответствующий приказ подписан министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

В документе указано, что будут ликвидированы филиалы ЮУрГУ (национального исследовательского университета) в пяти городах Челябинской области: Аша, Кыштым, Озерск, Снежинск и Усть-Катав.

Филиал в Озерске функционирует с февраля 1998 года, в Кыштыме – с сентября 1998 года, филиал в Снежинске был открыт в июне 1999 года, в Аше и в Усть-Катаве – в январе 2001 года.

Ректор Александр Шестаков обязан в срок до первого июля 2017 года внести соответствующие изменения в университетский устав. Руководство вуза должно продумать вопрос о дальнейшем обучении студентов ликвидируемых филиалов и принять меры в отношении сокращенных сотрудников.

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