Челябинский ОМОН провел облаву в Озерске: задержан местный криминальный деятель

В Озерске проведена спецоперация силами областного подразделения Росгвардии, в результате которой был задержан владелец одной из местных похоронных компаний Сергей Мамонтов. Он этапирован в Челябинск, сообщил Znak.com собственный источник.

Бригада бойцов ОМОН прибыла в закрытый Озерск на автомобилях «Урал», «ГАЗель» и «УАЗ», при содействии местных сотрудников правоохранительных органов был проведен рейд по офисам частных компаний, занимающихся похоронным бизнесом в Озерске, а также по квартирам, в которых проживают лица, которыми заинтересовались областные росгвардейцы. О других задержаниях, помимо Мамонтова, информации нет.

Сергей Мамонтов недавно стал героем криминальной хроники: в ночь на 12 марта он получил огнестрельное ранение в ресторане «ЧкаловПаб». Поводом для конфликта с применением оружия стала ссора Мамонтова с бывшей сотрудницей его похоронного бюро, ушедшей к конкурентам. В ходе выяснения отношений Мамонтов допустил грубые оскорбления и рукоприкладство. Вызванные обиженной женщиной конкуренты-похоронщики прибыли в «ЧкаловПаб», началась драка стульями, закончившаяся стрельбой.

По сообщению источника Znak.com, жители Озерска давно знали о криминальном характере и самого Мамонтова, отбывавшего срок за сбыт наркотиков, и его нынешней деятельности в похоронном бизнесе. Однако никаких явных мер к криминальному элементу со стороны местных правоохранителей не наблюдалось, даже несмотря на неоднократные сигналы от граждан. Возможно, именно это обстоятельство и объясняет вмешательство в озерские разборки силовиков из областного центра.

Официальные представители силовых структур в Озерске не отрицают факта визита челябинских ОМОНовцев, однако от комментариев Znak.com пока воздерживаются.

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