Утки, черная рука и прочие чудеса

— Как вы думаете, утки — перелетные птицы или осёдлые?

С этого вопроса началась встреча молодого поэта Елены Мамонтовой с озёрскими читателями. «Что за ерунда, где утки, а где — поэзия?» — скажете вы. Оказалось, что Елена Мамонтова не только замечательный (пусть и начинающий) поэт, но и очень неравнодушный человек. Зимой 2016 – 2017 в Екатеринбурге, где живет Елена, многие хорошие люди озаботились проблемой уток. Все просто — кряквы не хотят улетать на юг, и это совсем не здорово. Они гибнут от голода, разносят болезни, теряют осторожность… Это настоящая экологическая проблема!

Е. Мамонтова не только рассказала ребятам о проблеме, но и объяснила, чем помочь уткам. Достаточно не кормить их неподходящей пищей зимой и весной и совсем не подкармливать летом (чтобы не разучились добывать пищу сами)! Все твердо пообещали, что справятся с таким простым заданием.

Елена Мамонтова еще и журналист — по образованию и по профессии. Пишет она о писателях и поэтах. Она — большой ценитель современной детской поэзии. Елена рассказала нашим младшешкольникм о замечательных детских поэтах: Артуре Гиваргизове, Галине Дядиной, Анастасии Орловой… (весь список в статье Е. Мамонтовой Девять современных поэтов, которых вы должны прочитать своим детям). И, конечно, читала свои стихи!

А третьеклашки школы № 36 подготовили для автора сюрприз — они выучили и рассказали стихи самой Елены (а если вдруг немножко сбивались — у них была «говорящая подсказка»).

Пока в Читальном зале обсуждали вопросы экологии и поэзии, в Комнате интересных встреч шел веселый урок истории. Наша любимая писательница Ольга Колпакова рассказывала о том, как играли и развлекались предки современных школьников.

На Абонементе 5-9 классов подростки обсуждали с писателем Натальей Соломко свои серьёзные проблемы и слушали «страшные истории» из новой книги Н. Соломко «Черная рука из второго подъезда».

А после все желающие могли закупиться книжками и взять автографы!

http://www.ch-lib.ru