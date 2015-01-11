Внимание! Акция! Паспорт за час! Регистрация за 10 минут!

Появилась возможность оформить паспорт гражданина Российский Федерации за час и регистрацию по месту пребывания, по месту жительства или снятие с регистрационного учета за 10 минут.

В акции принимают участие граждане, подавшие заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области.

Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) довольна проста, если следовать инструкции.

Это экономит время граждан и упрощает получение государственной услуги и другой полезной информации, что особенно ценится современным человеком.

Регистрируйтесь и вы получите паспорт за час, регистрацию за 10 минут!

Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области