Внимание! Акция! Паспорт за час! Регистрация за 10 минут!

Появилась возможность оформить паспорт гражданина Российский Федерации за час и регистрацию по месту пребывания, по месту жительства или снятие с регистрационного учета за 10 минут.
В акции принимают участие граждане, подавшие заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России Челябинской области.
Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) довольна проста, если следовать инструкции.
Это экономит время граждан и упрощает получение государственной услуги и другой полезной информации, что особенно ценится современным человеком.
Регистрируйтесь и вы получите паспорт за час, регистрацию за 10 минут!
Отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
Ключевые теги: паспорт.
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