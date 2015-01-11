Дополнительная банковская услуга оспорена озерчанином в суде

Житель г. Озёрска обратился в суд с иском к ПАО КБ «УБРиР» о защите прав потребителей. В обоснование иска указал, что между ним и банком в октябре 2013 г. был заключен кредитный договор на сумму 399 500 руб. сроком на 84 месяца под 23,9 % годовых. Так же истцу был предоставлен пакет банковских услуг «Универсальный». Полные сведения о размере платежей за пакет банковских услуг «Универсальный» стали известны только при получении выписки по счету. Фактически данной услугой не пользовался. Полагает, что нарушено его право на получение полной и достоверной информации при получении кредита. Размер дополнительных платежей составил 76 400 руб. Помимо этого, на сумму комиссии начислялись проценты в размере 23,9 % годовых. На претензию банк ответил отказом.

Суд пришел к выводу, что банком, в нарушении ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» до клиента не была доведена информация о стоимости каждого вида дополнительных услуг, включенных в пакет «Универсальный», в отдельности. Плата за пакет услуг определялась на момент предоставления кредита, внесена клиентом единовременно и не зависела от последующего поведения сторон, в том числе от того, будет ли востребованы входящие в пакет услуги.

Оспариваемая банковская услуга заключена на условиях, противоречащих требованиям законодательного регулирования соответствующего вида обязательства (обязательства по предоставлению потребителю возмездных финансовых услуг) и ущемляющих права потребителя, когда приобретение одних услуг обусловлено обязательным приобретением иных, соответственно является недействительной (ничтожной) сделкой.

Суд признал недействительными условия кредитного договора в части обязанности заемщика уплачивать комиссию за предоставление банковских услуг в рамках пакета банковских услуг «Универсальный», взыскал с банка единовременную комиссию 76 400 руб., ежемесячную комиссию 1044 руб., начисленные проценты на сумму комиссии 54 700 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами -19 400 руб., моральный вред 5000 руб., штраф 78 300 руб.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда