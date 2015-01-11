Южноуральский театр поехал на «Золотую маску»

Завтра, 6 апреля, челябинский театр современного танца отправится в Москву, чтобы принять участие в финале конкурса «Золотая Маска». Труппа Ольги Поны представит на суд публики и жюри премьеру прошлого года спектакль «Теоретическая модель абсолютной свободы», сообщает министерство культуры. Национальная премия «Золотая Маска» выбирает победителей уже 23 раз. Формируя список номинантов, эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели в театрах и на видеозаписи 614 спектаклей, эксперты музыкального театра – 325 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем ста городах России. В список номинантов попали 213 работ из 25 городов России. Особенность челябинского спектакля в том, что наряду с танцорами в нем задействованы кинетические объекты, который сконструировал челябинский мастер, уникальный инженер-механик Николай Панафидин. Спектакль не имеет сюжета. Авторы пытаются ответить на вопрос: возможно ли гармоничное взаимодействие между человеком и машиной? Челябинская труппа заявлена сразу в двух номинациях – «Современный танец/Спектакль», и «Работа балетмейстера-хореографа». 7 апреля на сцене центра Мейерхольда, артисты представят свою работу на суд публики и жюри. Конкуренцию челябинцам составят танцевальные труппы Москвы, Санкт-Петербурга, а также Казани, Костромы, Омска и Вологды. Церемония вручения Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskiy-teatr-poehal-na-zolotuyu-masku-37851