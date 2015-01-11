Каслинское литьё используют в реконструкции центра Челябинска к саммиту ШОС

При благоустройстве центра Челябинска к саммиту ШОС и БРИКС, на который претендует наш город, нужно использовать каслинское литьё. Об этом губернатор области Борис Дубровский заявил в ходе рабочего визита в Каслинский район, информирует пресс-служба главы региона.

– Нам предстоит выполнение такой непростой задачи, как формирование современного архитектурного облика Челябинска: строительство новых объектов к саммитам ШОС и БРИКС, реконструкция набережной, дополнение новыми формами пешеходной зоны Кировки. Считаю правильным при ее решении использовать каслинское литье. Это точно будут уникальные самобытные решения, – отметил Дубровский, побывав на заводе архитектурно-художественного литья (входит в группу «Мечел») и предприятия «Радий» (концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех).

Каслинское литьё – символ традиций и самобытности Челябинской области, что можно характерно подчеркнуть в новом архитектурном облике областного центра, сказал губернатор.

Он также побывал в музее завода, познакомился с техпроцессами и образцами готовой продукции компании, в том числе с лимитированной коллекцией эксклюзивных платков из натурального шелка с оригинальным дизайном «под каслинское литьё».

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