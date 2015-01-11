Стартует формирование «Бессмертного полка — 2017»

Администрация Озерского городского округа сообщает о формировании "Бессмертного полка" к 9 мая 2017 года. В шествии могут принять участие все желающие, кто хочет почтить память своих героев.

Построение полка пройдет традиционно на ул. Лермонтова (с торца здания старой пожарной части).

Заказать штендеры можно в организациях:

1. Агентство «Intent», ул. Семенова, 22, оф. 310, тел.: 7-82-91

2. ООО "Дом рекламы "Брэндъ», ул. Семенова, д. 22, оф. 718, тел. 7-23-50

3. ООО Торговая компания «КАНЦКЛАСС», ул.Октябрьская, 3 (вход со двора), тел.7- 25-00

4. ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАНэК», б. Луначарского, д. 17, тел. 7-55-33

5. Печатная компания Jprint проспект Победы, 18. Тел. 2-06-11, 9-46-01

Каждый желающий абсолютно свободно может сохранить личную память о родственнике, прошедшем войну, на сайте http://moypolk.ru/gauptvahta, где разработан удобный интерфейс, есть видео инструкция по внесению данных и масса подсказок, что позволяет без посторонней помощи и временных затрат рассказать о герое своей семьи.

Информацию по организации шествия «Бессмертный полк» можно получить в службе по делам молодежи администрации Озерского городского округа по адресу: пр. Ленина, 62, каб. 83.

Тел.: 89320189660 Наталья https://vk.com/lavr_kentavr

Тел.: 89822896625 Илья https://vk.com/ilyakishun

Почта: [email protected] .

Служба по делам молодежи обращается к организациям, имеющим возможность изготовить штендеры для участников шествия, с просьбой предоставить свои контакты для дальнейшего информирования жителей города о том, где можно заказать конструкции. Информацию можно предоставить по указанным выше контактам.

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ПОКОЛЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!