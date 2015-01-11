Челябинск примет крупнейший медицинский форум по лабораторной диагностике

На следующей неделе, с 11 по 12 апреля, в Челябинске состоится I международный междисциплинарный медицинский форум «Лабораторная медицина: современные технологии и диагностика», сообщает министерство здравоохранения. «Это первый столь масштабный форум данной тематики, который проводится в Челябинске, – ответила главный специалист по клинической лабораторной диагностике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Бондаренко. – Лабораторная медицина сегодня является неотъемлемой частью клинического обследования больного. Без данных лабораторных анализов невозможна не только правильная постановка клинического диагноза, но и контроль над дальнейшим курсом лечения и оценка его эффективности. Большая роль отводится лабораторной службе в профилактике заболеваний и их своевременном выявлении. Поэтому значение лабораторной медицины в современной диагностике заболеваний нельзя переоценить». Ожидается, что в форуме примут участие более 250 специалистов от 117 медицинских организаций, 24 научно-исследовательских институтов, научных центров и вузов из 27 городов России. Гостями форума станут главные специалисты по гематологии и лабораторной диагностике из Беларусии и Казахстана. В рамках форума будут рассмотрены актуальные вопросы лабораторной диагностики: современные технологии, импортозамещение, стандартизация и контроль качества лабораторных исследований. Также в рамках форума будет работать X специализированная выставка «УралМедФарм», в которой примут участие более 30 компаний, представляющих лабораторное оборудование, технологии, расходные материалы. В программе заявлено три мастер-класса на действующем оборудовании.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinsk-primet-krupneyshiy-medicinskiy-forum-po-laboratornoy-diagnostike-37919