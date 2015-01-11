Школа №33 сильнейшая по шахматам!

Завершилось Командное первенство Озерского ГО по шахматам среди учащихся до 18 лет.

В соревновании, проходившем на территории городского шахматного клуба, приняли участие 6 команд. Из них три полные команды были представлены школами 33, 23, 32 и три сборные - из школ 23, 32; 24, 39 и 33, 23.

К сожалению, не все школы были представлены в соревнованиях, надеемся, в следующем году команд прибавится!

Одержала вверх команда школы №33, ведомая Чемпионом города среди взрослых и детей – Пазниковым Андреем! Показав на 1 доске 100% результат, он в основном и принес победу команде. Но и Лемберг Е., Глинская Ю., Волков В. также не отставали и принесли в копилку команды необходимые очки!

Второе место заняла команда школы №23, ведомая Овчаренко Ильей, также в команде играли Ткаченко А. и Ерошкин А.

Третьей стала сборная школ 24 и 39, благодаря второразряднику Жемчужному Николаю, лишь на пол-очка опередили школу №32! Также в команде играли Панов М., Кобелев Д.

Хорошая команда была в школе № 32, юные Калин Е., Прохоров Л., Гришин Б. преподнесли сюрприз, заняв 4 место и отстав от третьего лишь на пол-очка! А ведь в команде нет ни одного разрядника! В следующем году команда, наверняка, прибавит и, возможно, займет призовое место!

Рядом стоит сборная команд шк. №33 и №23 – лишь по личной встрече уступившая 4 место школе №32.

Итоговые места распределились следующим образом:

I место - с результатом 13,5 очков из 15 возможных - школа №33,

II место – 11,5 очков - школа №23,

III место – 6,5 очков - сборная команд школ №24 и №39

IV место – 6 очков - команда школы №32

V место – 6 очков - сборная команда школ №33 и 23

VI место – 1,5 очка – сборная команда школ №23 и 32 .

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФКиС г. Озерска за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озёрского ГО