Председатель профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим Чубенко вошел в состав Центрального комитета РПРАЭП

5-6 апреля в подмосковном Звенигороде проходил V съезд профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Гостями съезда стали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Иван Каменских, председатель Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности Андрей Чекменев, генеральный директор отраслевого союза работодателей Андрей Хитров, представители Росатома и его дивизионов, а также коллеги из Франции, Вьетнама, Болгарии, Венгрии, Египта, Узбекистана, Белоруссии и Абхазии.

Основными вопросами съезда РПРАЭП стали отчет Центрального комитета профсоюза и избрание нового председателя. По итогам голосования у руля атомного профсоюза остался Игорь Фомичев, возглавляющий профсоюз атомщиков с 1997 года, а его заместителями стали Владимир Кузнецов и Юрий Борисов. В заключение работы съезда был избран состав Центрального комитета профсоюза в количестве 82 членов. Председатель профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим Чубенко также вошел в состав ЦК. Кандидатуру озерчанина одобрили свыше 200 делегатов – представителей трудовых коллективов организаций Госкорпорации «Ростатом», закрытых городов, медицинских учреждений, ветеранов и учащихся.

Кроме того, в рамках съезда состоялся конкурс среди профсоюзных организаций на лучшую имидж-продукцию своих предприятий. Делегаты «Маяка» представили сувенирную атрибутику и рассказали о результатах работы программы «Профсоюзная карта». Итогом конкурса для озерчан стал диплом в номинации «Полезная имидж-продукция».

– Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности – это открытая организация, которая готова к продуктивному диалогу, – рассказал после поездки Максим Чубенко. – Задачами РПРАЭП были и остаются организационное укрепление, отстаивание достойной оплаты труда атомщиков, сохранение уровня их социальной защищенности, выполнение обязательств Отраслевого соглашения и коллективных договоров, усиление работы по мотивации профсоюзного членства. А мы со своей стороны будем продолжать активное взаимодействие с Центральным комитетом и действовать в интересах работников атомной отрасли.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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