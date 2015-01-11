Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в розыск

Причиной стала неявка на допрос.

Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича объявили в розыск после того, как он не явился на допрос. Издание Life.ru сообщает, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о его заочном аресте.

После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора.

Напомним, по версии следствия, экс-губернатор регулярно получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Следствие инкриминирует Юревичу получение 26 миллионов рублей взяток. Также, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного первым заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского облсуда.

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