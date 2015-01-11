Лилия Зотова — лучший в Челябинской области педагог-психолог 2017 года

С 10 по 12 апреля 13 участниц из различных территорий Челябинской области боролись за право носить этот титул. Впервые областной конкурс профессионального мастерства «Психолог года-2017» проводился в рамках одной из номинаций регионального этапа конкурса «Педагог года-2017».

«В этом году в жюри страсти кипели. Я видела участников конкурса через те тревоги, которые испытывало жюри. Итоги подводили со всей ответственностью, хотя невозможно быть на 100 % объективным, когда оцениваешь человеческий труд, профессионализм, творчество», - говорит первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена КОУЗОВА.

В конкурсе было 13 претендентов на победу, среди которых выявили тройку лидеров: наивысшей оценки членов жюри по итогам конкурса удостоена педагог-психолог школы №38 Озерска Лилия ЗОТОВА, второе место заняла педагог-психолог Областного центра диагностики и консультирования Лариса ИСЛАМОВА, третье – психолог гимназии №19 из Миасса Наталья БОРОДИНА.

«В школе психологом работаю 13 лет, для меня победа стала неожиданностью, но она дает мне стимул учиться дальше, осваивать новые вершины профессии, новые направления работы», - сказала Лилия ЗОТОВА в первом интервью сразу после оглашения результатов.

Поддержать Лилию на конкурс приехали 15 психологов озерского образования: те, кто готовил участницу к конкурсу, те, кто активно работает в городском методическом объединении педагогов-психологов образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, те, кто рассматривает своё будущее участие в конкурсе. Жюри отметило блестящую работу команды поддержки, оценило систему работы озерских практических психологов образования.

Поздравляем Лилию Зотову с победой!

Впереди у нашей участницы большая работа по подготовке к всероссийскому этапу, который состоится в г.Сочи в начале осени. Пожелаем ей удачи!

http://gorono-ozersk.ru