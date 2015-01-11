В Озёрске высадится многочисленный танцевальный десант

Озерск ждёт вас!

Школа танцев "E-motion" приглашает зрителей 23 апреля 2017 года, с 10-00, в ДК "Маяк" на девятый Танцевальный Чемпионат "OZR DANCE FEST 2017". В программе фестиваля вас ждут мощные мастер-классы от Анастасии Чередниковой (г. Москва), профессиональный звук и сопровождение от SHAIKA NINJIA, опытная команда организаторов, топовый ведущий. Участвуйте и просто приходите на классное танцевальное событие года. В этот раз будет еще жарче! Зарядись Супер-Энергией и позитивными эмоциями!

Вход для зрителей свободный!

Номинации Чемпионата OZR DANCE FEST 2017

ХИП- ХОП СОЛО И ДУЭТ

1.Хип-хоп СОЛО (4-6 лет)

2. Хип-хоп СОЛО (7-8 лет)начинающие / продолжающие

3. Хип-хоп СОЛО ( 9-11лет) начинающие / продолжающие

4. Хип-хоп СОЛО (12-13 лет) начинающие/ продолжающие

5. Хип-хоп СОЛО (14-16 лет) начинающие/ продолжающие

6.ХИП-ХОП ДУЭТ (до 11 лет)

7. ХИП-ХОП ДУЭТ (12-13лет) начинающие/ продолжающие

8. ХИП-ХОП ДУЭТ (14-16 лет) начинающие/ продолжающие

HIP HOP BATTLE 1/1

1. Батл HIPHOP 1*1 KIDS (до 12 лет)

2. Батл HIP HOP 1*1 юниоры 13-17 лет

3.Батл HIP HOP 1*1 взрослые старше 18 лет

SHOW

1.STREET SHOW BABY(до 7 лет )

2. STREET SHOW KIDS (8 -12 лет)начинающие

3.STREET SHOW KIDS (8- 12 лет) продолжающие

4. STREET SHOW юниоры- (с 13-17 лет ) начинающие

5.STREET SHOW юниоры (с 13-17 лет )продолжающие

6.STREET SHOW взрослые (18 и старше)

7. SHOW GiRLS - начинающие

8. SHOW GiRLS - продолжающие

Кто не сможет по каким-либо причинам присутствовать на Чемпионате OZR DANCE FEST -2017, но очень хочет поддержать своих или просто поглазеть на танцы ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 23 апреля на сайте OZERSK.RU. И все это - благодаря нашему партнеру УКС -Озёрск!!!

https://vk.com/nazarova_nata