В Озёрске высадится многочисленный танцевальный десант

Школа танцев "E-motion" приглашает зрителей 23 апреля 2017 года, с 10-00, в ДК "Маяк" на девятый Танцевальный Чемпионат "OZR DANCE FEST 2017". В программе фестиваля вас ждут мощные мастер-классы от Анастасии Чередниковой (г. Москва), профессиональный звук и сопровождение от SHAIKA NINJIA, опытная команда организаторов, топовый ведущий. Участвуйте и просто приходите на классное танцевальное событие года. В этот раз будет еще жарче! Зарядись Супер-Энергией и позитивными эмоциями!
Кто не сможет по каким-либо причинам присутствовать на Чемпионате OZR DANCE FEST -2017, но очень хочет поддержать своих или просто поглазеть на танцы ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 23 апреля на сайте OZERSK.RU. И все это - благодаря нашему партнеру УКС -Озёрск!!!