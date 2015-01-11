Подведены итоги конкурса «Марафон талантов-2017»

16 апреля в ДК «Маяк» состоялся концерт с участием победителей первого этапа областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов-2017».

«Марафон талантов» – это первый в Челябинской области народный конкурс дарований и крупнейший телевизионный проект, в котором принимают участие танцевальные и театральные коллективы, вокалисты и мастера прикладного творчества. Организаторами конкурса являются Челябинский региональный общественный фонд поддержки регионального сотрудничества, Законодательное Собрание и Министерство культуры Челябинской области.

9 апреля состоялся первый этап конкурса, в рамках которого яркие и талантливые озерчане получили шанс на свою минуту славы. Члены жюри под председательством главы Озерского городского округа Олега Костикова определили трёх победителей среди солистов и творческих коллективов, а также три лучшие работы по итогам выставки декоративно-прикладного творчества. В состав жюри вошли начальник управления культуры администрации округа Наталья Сальникова, директор МБУ «Культурно-досуговый центр» Виктор Кудревич, директор театра драмы и комедии «Наш дом», депутат Собрания депутатов округа Владимир Кулик, преподаватель эстрадного вокала высшей категории Озерского Государственного колледжа искусств Ирина Синодская, директор МБУ «Детская художественная школа» Светлана Степанова.

16 апреля на сцене дворца культуры состоялся большой концерт лучших коллективов и солистов. С приветственными словами к зрителям обратились заместитель начальника управления культуры администрации округа Антон Наумов и директор МБУ «Культурно-досуговый центр» Виктор Кудревич. В этот день своими выступлениями зрителей порадовали лауреаты народных областных конкурсов «Марафон талантов» 2014, 2015 и 2016 годов: театр танца и костюма «Леанель», народный коллектив башкирского искусства «Умырзая», ансамбль бального танца «Золушка», вокальная группа «Альянс», ансамбль народного танца «Родничок», хореографическая студия «Вдохновение» и эстрадно-хореографическая студия «Шанс», а также победители первого этапа областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов-2017». Участники и победители первого этапа конкурса «Марафон талантов» получили благодарственные письма, дипломы и памятные сувениры от партии «Единая Россия».

В номинации «Художественное и декоративно-прикладное творчество на тему «Я живу на Южном Урале» победителями стали:

– Нина Кокарева (авторские куклы «Березовички»),

– Зоя Овсянкина (авторские работы из камыша):

– Ирина Богатова (картины из бересты, авторские книги и фильмы).

В номинации «Любительские творческие коллективы, отдельные исполнители и авторы» победителями стали:

– Влад Севостьянов – солист ансамбля народного танца «Каблучок» (балетмейстеры Яна и Владимир Садилкины);

– Ансамбль народного танца «Родничок» (балетмейстеры Елена Родина и Татьяна Кондрат);

– Ансамбль народного танца «Зарево» (балетмейстеры Яна и Владимир Садилкины).

Победителям муниципального этапа конкурса «Марафон талантов – 2017» предстоит принять участие во втором этапе конкурса, который летом пройдёт в одном из городов Челябинской области, и посоревноваться с лучшими творческими коллективами и солистами из других муниципальных образований и районов. Победители второго этапа примут участие в заключительном гала-концерте в Челябинске.

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