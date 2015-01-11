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| Новости » Спорт

МФК «Гранит» успешно завершил сезон 2016/17 годов

Последние игры сезона 2016/17 годов в Первенстве России среди команд 1 Лиги дивизиона "Центр" зоны "Урал-Зап.Сибирь" МФК "Гранит" (Озерск) проводил в Ревде 15 и 16 апреля. После того, как стало известно, что команде "ВИЗ-99" (Екатеринбург) было засчитано техническое поражение со счетом 0:5 во встрече с "Гранитом", задача нашей команды в последнем туре несколько упростилась, т.к. от основного конкурента - армейцев Елани нас отделяли уже шесть очков. А после того, как армейцы в первый день уступили магнитогорскому "Металлургу" 2:3, "Граниту" в трех играх нужно было набрать всего три очка, чтобы занять первое место (9-е в общем зачете) в "утешительном" турнире.

Исходя из этого и была построена тактика борьбы в последнем туре. Вот, что рассказал нам главный тренер МФК "Гранит" об играх в Ревде: "Конечно, нам очень хотелось еще раз выиграть у армейской команды и, таким образом, решить задачу на тур, но не сложилось.

Говоря о команде из Елани, следует отметить, что в их составе есть три очень хороших технически и тактически подготовленных игрока, которые и ведут всю игру армейской команды. Плюс традиционно отменная физическая готовность остальных игроков, которым мы, конечно же, уступаем в этом компоненте.

Мы очень неудачно начали игру, сразу отпустив соперника в счете, и поэтому уже на девятой минуте второго тайма при счете 1:5 пришлось снять вратаря и играть в пять полевых игроков. В какой-то момент показалось, что вот-вот наступит перелом в игре, т.к. мы имели преимущество и сократили разрыв до 3:5.

Но, как это часто бывает в игровых видах, - не забиваешь ты, забивают тебе. Мы не реализовали хороший момент у ворот соперника, тут же получили контратаку, и счет вместо 4:5 стал 3:6. После этого доигрывали уже по инерции.

У нас мячи забили Даниил Беляков, Алексей Кирин и Евгений Сиякаев.

В этот же игровой день взяли столь нужные три очка, переиграв "Титан" (Верхняя Салда) 8:4. Игра проходила с нашим преимуществом и следует отметить "хет-трик" Евгения Сиякаева и первый гол на столь высоком уровне Марата Шарафутдинова. Остальные мячи забили Даниил Беляков, Арсений Захаров, Сергей Игонин и Алексей Кирин.

После того, как "СКА-Елань" утром следующего дня сыграла 1:1 с Югорском, на игру с "Урожаем" (Верхняя Синячиха) МФК "Гранит" выходил уже в ранге победителя турнира за 9-16 места. Тем не менее, команде была поставлена задача отыграться за обидное поражение в предварительном турнире.

Ситуация осложнялась тем, что из-за травм выбыла часть игроков ударных четверок, и пришлось играть в две наспех перекроенные четверки. В этой непростой ситуации очень хорошо проявили себя не только наши опытные игроки, но и молодежь, впервые принимавшая участие в играх такого уровня, а гол Евгения Титова и вовсе оказался победным. Остальные мячи забили Беляков, Захаров, Овчинников. Итог встречи 4:3 в пользу МФК "Гранит".

Таким образом, одержав 6 побед в 7 матчах "Гранит" набрал 33 очка и, опередив ближайшего соперника на 5 очков, занял первое место в своей группе".

Подводя итоги мини-футбольного сезона 2016/17 годов, исполнительный директор "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" Геннадий Мокробородов сказал: "Перед началом сезона, когда стал известен состав участников дивизиона "Центр", мы проанализировали возможности МФК "Гранит", и все сошлись во мнении, что попадание в десятку в этом турнире можно расценивать, как хороший результат, ибо "Граниту" будут противостоять хорошо подготовленные физически и тактически обученные команды, с которыми не получится забивать по 150 мячей за сезон, как это случается в турнире, который проводится в пос. Татыш.

Поэтому, заняв в общем табеле о рангах девятое место (а по набранным очкам даже восьмое), и игроки, и тренерский состав задачу на сезон выполнили, за что им большое спасибо.

Теперь ребята немного отдохнут и начнут готовиться к футбольному сезону, который стартует во второй половине мая. Так же, как и в прошлом сезоне ФК "Гранит" будет выступать в Первенстве Челябинской области (сейчас там готовится принять старт 12 команд), Кубке Челябинской области и в Первенстве Кыштымского городского округа.

О следующем мини-футбольном сезоне говорить пока рано, т.к., по моим сведениям, опять в мини-футбольном хозяйстве региона грядут большие изменения. Одно могу сказать точно - МФК "Гранит" в региональном турнире выступать будет".

Что ж, еще раз большое спасибо тренерскому составу и всем игрокам МФК "Гранит", которые защищали честь Озерска на игровых площадках Первенства России среди команд 1 Лиги.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: мини-футбол.

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