Губерния Южноуральские общественники обсудили проблемы сохранения зеленых насаждений в Челябинске В региональном правительстве состоялся круглый стол Общественной палаты Челябинской области, где обсудили проблемы сохранения зеленых насаждений на территории города Челябинска, сообщает пресс-служба организации. Как отмечают эксперты круглого стола, проблема вырубки зеленых насаждений в городе – одна из наиболее острых экологических проблем Челябинска, и, к сожалению, в последнее время она приобрела глобальный масштаб. Вырубка сквера на ул. Захаренко, вырубка деревьев на ул. Братьев Кашириных, уничтожение аллеи на ул. Б. Хмельницкого – наиболее резонансные, но далеко не единичные случаи уничтожения зеленых насаждений. Открыл заседание председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Он обратил внимание собравшихся на то, что в ходе «Дорожной революции» город лишился множества зеленых насаждений, и сегодня тенденция не утешительна – экологии Челябинска угрожают незаконные вырубки деревьев. Ситуация с вырубкой аллеи в Металлургическом районе на ул. Б. Хмельницкого вызвала возмущение жителей города и массу вопросов у экологов, общественников и депутатов. Представители администрации Металлургического района настаивают на том, что осуществляли санитарную рубку. Глава Металлургического района Дмитрий Петров не присутствовал на заседании круглого стола, несмотря на то, что приглашение было направлено ему заблаговременно. «В Металлургическом районе произошел вопиющий случай – более 50 деревьев спилены якобы в рамках работы по санитарной рубке. Это первый подобный случай в моей практике, я выезжал к месту рубки, общался с жителями района, они крайне возмущены – люди обращались к районным депутатам, проводили собрания, однако их мнение администрация района не услышала. Согласно заключению лесопатологической экспертизы, деревья были здоровы, но их срубили под корень», – прокомментировал член Общественной палаты Челябинской области, лидер экологического движения «Время Че» Феликс Панов. Депутат Челябинской городской Думы Юрий Панов отметил, что чиновники районной администрации не поставили в известность о вырубке аллеи и депутатов. «Администрация района не поинтересовалась ни мнением жителей, ни мнением депутатов о предстоящей вырубке деревьев. Мы узнали об этом постфактум. Более того, рядом с вырубленной аллеей стоят точно такие же деревья – красивая аллея здоровых деревьев, это вызывает вопросы о рациональности «санитарной» рубки. Когда вырубались деревья, все было сделано очень быстро – за наделю, рабочие мгновенно вывозили спиленные деревья», – рассказал депутат. По словам помощника прокурора г. Челябинска Константина Калашникова, по выявленным фактам незаконных вырубок насаждений и обращениям граждан проводятся проверки и направляются материалы на возбуждения уголовных дел. «В этом вопросе нужно добиваться неотвратимости наказания – искать непосредственных исполнителей, расследовать каждый случай. Вопрос вырубки насаждений должен рассматриваться комплексно, в марте мы вынесли представление по факту отсутствия инвентаризации. Что касается информации, озвученной в ходе работы круглого стола, каждый из этих случаев мы держим на контроле», – обозначил Константин Калашников. «Множество вопросов вызывает не только сама вырубка, но также организация процесса компенсационных посадок. Все мы понимаем, если вырубить деревья в центре города, а высадить в районе Шершней, экологическая ситуация не улучшится. Необходимо грамотное планирование высадки», – отметил Олег Дубровин. Общественная палата Челябинской области запросила в управлении экологии и природопользования администрации г. Челябинска карту компенсационных посадок. В ближайшее время общественники и волонтеры проведут проверку и выяснят, в каких объемах проводятся данные посадки деревьев, и проводятся ли в принципе. Кроме того, участники круглого стола отметили важность скорейшей инвентаризации зеленых насаждений города. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-obshchestvenniki-obsudili-problemy-sohraneniya-zelenyh-nasazhdeniy-v-38177 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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