ДТП на Метлинском шоссе

Уважаемые горожане!

Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции при несении службы выявляют водителей в нетрезвом виде и без права на управление ТС. Некоторые из таких водителей, вовремя, не попавших в поле зрения сотрудников полиции Озерского городского округа совершают дорожно – транспортные происшествия, в которых получают повреждения как транспортные средства так и, что самое неприятное, горожане.

Так, например, 20.04.2017 года, в 09:00, на 13 км шоссе Метлинское, водитель 1990г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2112, не имея права на управление транспортным средством, с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-2834. При дорожно – транспортном происшествии пассажир автомобиля ВАЗ-2112 получил телесные повреждения.

Напоминаем водителям о мерах административной ответственности за управление ТС в нетрезвом состоянии:

ст.12.8 ч. 1 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния.

Наказание: административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ст.12.8 ч. 2 Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Наказание: административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ст.12.8 ч. 3 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Наказание: административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или административный штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

ст.12.26 ч. 1 Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Наказание: административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

ст.12.26 ч. 2 Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Наказание: административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или административный штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей

Уважаемые участники дорожного движения!

Будьте благоразумны и не нарушайте Правил дорожного движения. Дорожите тем, что у вас есть возможность беспрепятственного передвижения на личном транспорте. ЗА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД МОЖНО ЛИШИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, НО И СВОБОДЫ!

Если вы стали свидетелями правонарушения, в частности управления водителями ТС в состоянии алкогольного опьянения, преступления, дорожно – транспортного происшествия, а также неправомерных действий сотрудников дорожно – патрульной службы, убедительная просьба, обращаться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Также, в целях сбора доказательной базы правонарушения, можно использовать средства видеофиксации.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск