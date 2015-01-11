Музей озерской полиции посетили десятиклассники

17 апреля в День ветеранов МВД России ученики десятых классов школы № 21 посетили Музей Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

Перед началом экскурсии хранитель музея, председатель Совета ветеранов полиции Сергей Петрович под гитару исполнил песню о службе в органах внутренних дел.

Далее слово взял ветеран МВД майор милиции в отставке Федор Сидоров, который рассказал школьникам о сотрудниках озерской полиции, удостоенных правительственными наградами.

Игорь Макеев подполковник милиции в отставке показал ребятам архивные записи оперативной съемки подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, сделанные в 90-ых годах. Ребята смогли увидеть, как работали и с какими преступлениями сталкивались оперативники в то сложное кризисное время становления новой России.

Школьники с удовольствием осмотрели экспозиции музея, познакомились с историей озерской полицией, со спецификой службы в органах внутренних дел.

Под конец мероприятия временно исполняющая обязанности начальника отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Елена Земцова рассказала ребятам об условиях поступления и обучения в высших учебных заведениях МВД России. Возможно, некоторые из них примут решение после окончания школы связать свою судьбу со службой в полиции.

Пресс-служба УМВД