Финальная премьера сезона в театре «Наш дом»

15 и 16 апреля на подмостках драмтеатра давали «Полоумного Журдена» по пьесе Михаила Булгакова.

Классическую комедийную интригу по мотивам известнейших произведений французского комедиографа (в основе – «Мещанин во дворянстве», а также герои и сцены из «Дон Жуана», «Брака поневоле» и «Скупого») М. Булгаков назвал «мольерианой».

В канве сюжета – репетиция в мольеровском театре. Журден (он же Бежар, он же Вячеслав Лясецкий) – богатый парижский мещанин, страстно желающий стать утончённым и образованным дворянином. Его одержимости потворствует целая свора подхалимов, использующих Журдена как бездонный кошелёк: учителя танцев (Кристина Прислонова), музыки (Юлия Гусева), фехтования (Владимир Путятин), философии (Геннадий Зимбель), маркиз Дорант (Вохобжон Азимов). Журден как должное принимает лживое восхищение его «успехами» на пути к заветному аристократическому соответствию.

По пьесе, он смешон и жалок, делая неуклюжие па, сочиняя вульгарные куплеты, произнося бессмысленные «философские» фразы.

В какой-то момент появилось ощущение, что Журден (а может, Вячеслав Лясецкий) наблюдает (а может, подсматривает?) сквозь видимость нелепости, чудаковатости и глупости за своим окружением (а может, за партнёрами? а может, за зрителями?). И вовсе он не так прост и безумен, как они думают, а всего лишь развлекается, глядя на то, как они из кожи вон лезут, чтобы угодить «полоумному» господину.

Фото БИТВА ФОТОГРАФОВ. ТУР №15. «Полоумный Журден».

Кульминацией этой фантасмагории стали три свадьбы: Люсиль (Ксения Зимбель) с Клеонтом (Андрей Сюськин), Николь (Юлия Баканова) с Ковьелем (Сергей Ахлюстин), Доримены (Елена Лагодич) с Дорантом (Вохобжон Азимов). Все счастливы! «Спектакль окончен!»

Своё впечатление от этого зрелищного музыкально-танцевального действа можно получить 22 апреля и 13 мая в театре «Наш дом».

Юлия Женина

Фото Дениса Васильева и Анжелики Яцышеной