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ХК «Гранит»: выиграть все!

Вот уже и КХЛ завершила свой сезон, и вот-вот стартует Чемпионат мира по хоккею, а игроки "Гранита" продолжали поддерживать игровую форму для того, чтобы 23 апреля выйти на лед ЛДС "ЧТЗ" в завершающем хоккейный сезон 2016/17 годов финальном матче Открытого Чемпионата Челябинска против команды "Миасс-сити" (Миасс).

Даже без учета результата этой игры ХК "Гранит" добился выдающегося результата, став чемпионом и обладателем Кубка области, победителем зонального турнира и Всероссийского финала зимней "Атомиады-2017", победителем регулярного чемпионата Челябинска, но хоккеистам и тренерскому составу хотелось выиграть все, включая и этот финал!

ХК "Гранит" (Озерск) - "Миасс-сити" (Миасс) 3 : 0 (0:0; 2:0; 1:0)

Шайбы забросили: 22 мин - С.Михайлов (А.Носов, Е.Алабугин) 1:0, бол; 22 мин - И.Захаров (А.Демкин) 2:0; 41 мин - Е.Алабугин (Г.Свирепо) 3:0.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); А.Носов - В.Шубников; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - И.Аксенов; В.Аникеев - М.Куликов - Д.Петрюк; Д.Созинов - Г.Свирепо; И.Захаров - А.Демкин - А.Савицкий. Зап.вр: А.Киселев.

ХК "Миасс-сити" (Миасс): С.Боргер (вр); А.Денисов, С.Гринь, С.Глазунов, Е.Елисеев, К.Никонов (защ); Е.Толкачев, К.Костромитин, Н.Рогачев, Е.Кутузов, Н.Дедуров, Д.Тлеулиев, А.Синдюков, П.Лымарев, П.Брюханов, Д.Пасенко. Зап.вр: С.Рябов.

Штраф: 6 мин (Д.Созинов, Г.Свирепо, А.Демкин) - 6 мин

Судьи: Г.Першуков, Д.Сабуров; А.Краснов, В.Юмагуен (все - Челябинск)

23 апреля ЛДС "ЧТЗ" г. Челябинск, 400 зрителей.

Как показала игра, команды подошли к ней в разных физических и психологических кондициях. Если игроки "Гранита" по заранее разработанному главным тренером Василием Куликовым плану в течение трехнедельной паузы между последним полуфиналом и финалом проводили поддерживающие игровую форму тренировки, то основа ударной силы миасской команды - игроки чебаркульской "Звезды" в это время играли в армейском турнире в Тольятти и, видимо, полностью там выложились.

Нисколько не умаляя уверенную и качественную игру наших хоккеистов, все-таки следует сказать, что никто из игроков "Звезды" (за исключением Игоря Аксенова, да и то он играл за нашу команду) не показали тех скоростей и изобретательности, к которой все привыкли по ходу чемпионата области и розыгрыша кубка области.

Тем не менее, игра началась с атаки именно миасской команды, и уже на 20-й секунде Эмиль Сафин вступил в игру намертво зафиксировав шайбу после броска из круга вбрасывания. После этого игра передвинулась в зону "Миасс-сити", и было видно, что игроки в желто-черной форме быстрее оппонентов и более заряжены на борьбу, выигрывая большинство единоборств у борта.

Первые минут шесть игроки Миасса достаточно компактно играли перед своими воротами, и озерские хоккеисты проверяли голкипера Сергея Боргера бросками от синей линии и середины зоны, с которыми он до поры до времени успешно справлялся.

Первый звоночек прозвенел для "Миасс-сити" на седьмой минуте, когда Дмитрий Петрюк остался один перед воротами, но не смог переиграть голкипера. В эти минуты очень активен Александр Савицкий, который за счет скорости создает хорошие моменты и себе, и партнерам по звену.

В концовке периода Евгений Алабугин переигрывает за счет скорости и техники всю пятерку миасской команды, но в последний момент шайбу с крюка его клюшки снимает уже обыгранный защитник.

А за две минуты до конца периода уже миасская команда имеет самый реальный момент за всю игру открыть счет: два игрока выходят против одного нашего защитника, но Эмиль Сафин угадывает направление развития атаки и дважды в ближнем бою щитками отражает шайбу.

Исход матча, по большому счету, был предрешен во втором периоде. Уже на первой минуте Евгений Алабугин совершает два кинжальных прохода к воротам Сергея Боргера, завершая их опасными бросками. Видно, что игроки Миасса просто не успевают за нашими хоккеистами, и в конце концов это приводит к нарушению правил и удалению.

Пятьдесят секунд потребовалось "профессорской" пятерке большинства "Гранита", чтобы открыть счет. Артем Носов делает передачу на Евгения Алабугина, тот дальше на Сергея Михайлова, и тот находит узкую брешь в ближнем углу ворот между перекладиной и плечом голкипера.

Проходит всего четыре секунды и счет становится 2:0 в пользу "Гранита". Это Игорь Захаров, не раздумывая, разрядил свою пушку почти с центра поля после того, как Артем Демкин выиграл вбрасывание в центральном круге. Видимо, это было настолько неожиданно для голкипера миассцев, что он ничем не смог помочь своей команде.

После пропущенного гола игроки "Миасс-сити" немного встрепенулись и даже более минуты провели в зоне "Гранита", заставив Эмиля Сафина дважды продемонстрировать свое мастерство, но этот заряд энергии также быстро у игроков в бело-зеленой форме пропал, как и возник.

Концовка периода прошла уже с преимуществом игроков "Гранита", которые атаковали, даже играя в меньшинстве (роскошный момент забросить третью шайбу имел Александр Савицкий, попавший точно в ловушку лежащего голкипера, а не в огромное пространство ворот над ним).

Имея преимущество в две шайбы, в третьем периоде "Гранит" перешел на более осторожную игру в обороне, примерно с пятой минуты держа в средней зоне, как минимум трех игроков, которые встречали и разрушали все попытки игроков соперника провести какую-либо вразумительную атаку. Сами же при малейшем удобном моменте остро контратаковали: Сергей Михайлов после выверенного паса убежал 1Х0 с голкипером "Миасс-сити", но не смог его переиграть, а Евгений Алабугин после передачи на ход от Геннадия Свирепо, как на ракете улетел от игроков соперника и, выйдя один на один с вратарем, точно бросил в верхний угол, поставив жирную точку не только в этом матче, но и во все сезоне 2016/17 годов. Отыграть три шайбы у этого "Гранита" за три минуты до конца игры, наверное, не смогла бы ни одна команда в области!

Последний, шестой, трофей этого сезона пополнил коллекцию командных побед "Гранита". Кроме того, в индивидуальных номинациях игроки нашей команды собрали тоже богатый урожай: лучшим нападающим турнира признан Дмитрий Петрюк, лучшим бомбардиром - Евгений Алабугин, самым полезным игроком - Игорь Захаров, лучшим тренером сезона, конечно же, - Василий Федорович Куликов.

Итак, сезон 2016/17 годов триумфально завершен. Этот результат превзойти нельзя, его можно только повторить!

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

ХК «Гранит»: выиграть все!

Ключевые теги: хоккей.

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