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После аварии — дороже

Верховный суд принял решение, очень важное для владельцев автомобилей и других транспортных средств. Оно касается оценки ущерба, причиненного в результате аварии.

Ведь, как правило, наибольшее количество споров вызывает именно оценка такого ущерба. Автовладельцы хотят получить как можно больше, а страховщики заплатить как можно меньше.

Причем до того момента, как появилась единая методика оценки стоимости восстановительного ремонта, возникновение споров логично объяснялось. Один эксперт считает по одной методике, другой - по второй, а судебный по-третьей. Но, несмотря на то, что теперь порядок оценки прописан в законах и других нормативных актах практически досконально, вопросы по-прежнему возникают. Причем, как оказалось, сумму выплаты пострадавшему занижают сами судьи. Аргументы для этого они представляют довольно неожиданные.

Разбираться со столь сложными спорами приходится Верховному суду. А пострадавшему приходится дожидаться компенсации несколько лет.

Итак, история эта началась с того, что некто Володин в конце апреля 2015 года, двигаясь на своем мотоцикле, попал под колеса автомобиля, которым управлял некто Фомичев. В ГИБДД установили, что виновником ДТП является Фомичев.

В результате аварии больше всего пострадал мотоцикл, который восстановлению не подлежал. При этом куплен он был буквально за три дня до аварии.

Надо сказать, что Фомичев был застрахован по ОСАГО с расширенным покрытием до миллиона рублей. Пострадавший Володин сначала обратился в свою страховую компанию за прямым возмещением ущерба. Однако страховщик отказался выплатить на том основании, что якобы водитель не представил документов о том, что он собственник мотоцикла.

При этом непонятно, что страховщик имел в виду: договор купли-продажи мотоцикла, а также свидетельство о его регистрации были предъявлены.

При этом при заключении договора с мотоциклистом и получении от него премии документов страховщику хватало. А для выплаты их недостаточно.

Также страховщик не назначил проведения технической экспертизы. Володин решил тогда провести независимую экспертизу за свой счет. Но на независимую экспертизу страховщик ни разу не направил своего эксперта, хотя его дважды приглашали телеграммой.

Между тем экспертиза установила, что повреждения мотоцикла таковы, что он не подлежит восстановлению. При этом эксперты указали, что стоимость этого транспортного средства на момент оценки составляет 1 миллион 156 тысяч рублей. А стоимость годных остатков - почти 149 тысяч.

Вычитаем одно из другого - получаем стоимость ущерба. То есть 1 миллион 7 тысяч рублей. Именно столько мотоциклист должен был получить в качестве компенсации за уничтоженную технику.

Однако по ОСАГО со своей страховой он мог рассчитывать на сумму не более 400 тысяч рублей. Но у виновника аварии ОСАГО было с расширением до миллиона рублей. Поэтому Володин обратился в страховую компанию виновника аварии за выплатой по расширенному лимиту. И тоже получил отказ. Якобы отсутствуют документы о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства. То есть представленные результаты независимой экспертизы страховщика почему-то не устроили.

Володин обратился в суд. При этом потребовав уплаты неустойки и штрафа. Но Озерский городской суд Московской области решил, что мотоцикл, купленный по договору купли-продажи за 650 тысяч рублей, не может стоить дороже после трех дней его эксплуатации. А поэтому ущерб, штраф и неустойку высчитывал именно из этой суммы. С этим согласилась и апелляционная инстанция Московского областного суда.

Однако с таким решением не согласился Верховный суд. Под действительной стоимостью имущества понимается его рыночная стоимость, которая представляет собой текущую стоимость товара, определяемую на основе спроса и предложения в каждый конкретный момент на рынке. То есть определение судом стоимости на основе цены, указанной в договоре купли-продажи, нельзя признать правильным и соответствующим положениям закона, установил ВС.

Определение действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая или размера расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая, требует специальных познаний. Суд должен был назначить экспертизу. Но ни один из нижестоящих судов этим не озаботился.

На этом основании ВС отменил решение нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Действительно, сумма, указанная в договоре купли-продажи, может быть ниже рыночной. Например, продавцу срочно нужны деньги, и он продает свой мотоцикл по дешевке. Но это не означает, что покупатель купил дешевку. За те же деньги он не сможет приобрести точно такой же продукт, который достался ему с большой скидкой. А закон при гибели имущества требует компенсации в размере действительной его стоимости.

https://rg.ru

Ключевые теги: дтп, возмещение ущерба, страховка.

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