Приглашаем на концерт фортепианной музыки

Ольгу Рубан хорошо знают музыканты города Озерска. В 2008 году она закончила Детскую музыкальную школу №1 по классу фортепиано у Татьяны Великановой. Школьницей Ольга успешно выступала на концертах и конкурсах и стала стипендиатом мэра г. Озерска и обладателем Гран-При на Межрегиональном конкурсе юных пианистов.

Затем Ольга Рубан поступила в Озерский колледж искусств в класс специального фортепиано преподавателя Елены Мельничук. Оля занималась увлеченно и плодотворно, прекрасно совмещая учебу и выступления на концертах и конкурсах, – стала лауреатом Международных конкурсов, стипендиатом Министерства культуры Челябинской области.

В 2012 году, после блестящего окончания колледжа, Ольга поступила в Челябинский Государственный институт культуры в класс профессора Андрея Юрьевича Нечаева. В этом году пианистка заканчивает вуз.

На концерте мы услышим выпускную программу пианистки по специальности. В концерте также примет участие ее педагог – лауреат Международного конкурса А. Ю. Нечаев. Он исполнит партию второго фортепиано в концерте Шумана ля-минор.

Приглашаем любителей фортепианной музыки на концерт Ольги Рубан, который состоится 25 апреля в 13.30 в концертном зале Озерского государственного колледжа искусств по адресу ул. Космонавтов, 10. Вход свободный.

http://артколледж74.рф