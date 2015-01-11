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| Новости » Культура » Афиша

О премьере 4-серийной документальной киноэпопеи «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»

Четырёхсерийный документальный фильм «Равная величайшим битвам» посвящен эвакуации промышленных предприятий и научных учреждений на Урал в годы Великой Отечественной войны. Никогда и нигде в мире не происходило ничего подобного. Ведя жесточайшие сражения, неся огромные потери людей и техники, страна обеспечила перевозку в глубокий тыл тысячи промышленных предприятий, которые уже через 2-3 месяца начали давать продукцию для фронта. Это было время невероятно тяжелых испытаний, когда решался вопрос – быть или не быть нашей стране на карте мира.

Авторы фильма поставили перед собой задачу не только рассказать, какое значение имела эвакуация промышленности для достижения Победы, но и во всей полноте раскрыть смысл слов Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова, написанных им в книге «Воспоминания и размышления»: «Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны». Эта фраза появляется на экране в начале каждой серии как эпиграф к фильму. По сути, в ней содержится ключ к пониманию происходивших тогда событий.

Для производства картины было создано несколько съёмочных групп, которые выезжали в 15 уральских городов, посетили почти полсотни различных производств (в том числе съёмки проходили в г. Озёрск и на ПО «Маяк»). Идея фильма была с энтузиазмом воспринята всеми социальными группами общества, представителями разных национальностей, исповедующих разные религии. Люди охотно делились своими воспоминаниями, мыслями и чувствами, которые они пронесли через десятилетия, и были особенно рады тому, что память об уникальном опыте эвакуации промышленности будет сохранена для потомков, для истории Отечества.

В фильме снимались непосредственные участники событий, а также современные руководители предприятий, главы городских администраций, музейные работники, ученые, писатели. Всего было снято около 300 интервью, что позволило создать документально точный фактологический и эмоциональный фундамент сериала. Российское военно-историческое общество видит особую значимость фильма в том, что он впервые точно и объёмно показал, что «именно в тылу была заложена основа победы во Второй мировой войне». Эта работа уральских кинематографистов уже отмечена несколькими наградами (Главный приз фестиваля «Человек и война», специальный приз фестиваля «Волоколамский рубеж», Гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»). В мае 2017 года ожидается демонстрация сериала на телеканалах «Культура» и «Общественное телевидение России». Фильм с полным основанием может быть назван народной киноэпопеей. Кинематографисты показали на экране реальных людей, которые «не постояли за ценой», отстаивая свободу своей Родины, и именно эта свобода стала главным смыслом и итогом жизни целого поколения.

В четвёртой серии предпринята попытка рассказать об атомном проекте как закономерном продолжении тех процессов, которые были начаты вместе с эвакуацией. В истории создания атомных городов (Озёрска, в частности) наглядно и концентрированно проявились те особенности советского социально-экономического уклада, благодаря которым наша страна победила могущественного врага и добилась военно-стратегического паритета, что обеспечило мир на планете на долгие года вперёд. Думается, жителям Озёрска будет интересна трактовка послевоенных событий, предложенная авторами сериала, а многие из молодых ребят смогут узнать массу полезной информации о том, какой вклад в дело установления устойчивого послевоенного мира внесли первостроители Озёрска — их бабушки и дедушки.

Фильм уже был показан широкой публике в Москве, Екатеринбурге, Перми, Самаре, и реакция зрителей всегда была неизменной: это нужно смотреть всем! Картина дает новый уровень понимания событий Великой Отечественной войны, снимает пыль времени с беспримерного жертвенного подвига уходящего военного поколения. Благодаря искренности героев, беспощадной правде документов и тем нравственным вопросам, которые создатели ставят перед собой и зрителями, фильм оказывает необыкновенное эмоциональное воздействие. В преддверии Дня Победы четырёхсерийный фильм «Равная величайшим битвам» будет показан на нескольких площадках Озёрского городского округа.

Дата и время показа 

3, 4 мая в 13-00 - МКУК «ЦБС» читальный зал

5 мая в 15-00 - Молодежный центр «Мир»

3, 4 мая в 18-00 - ДК «Маяк

Информация предоставлена Управлением культуры администрации ОГО

О премьере 4-серийной документальной киноэпопеи «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»

О премьере 4-серийной документальной киноэпопеи «РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ»

Ключевые теги: документальный фильм.

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