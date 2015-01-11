ГИБДД просит откликнуться очевидцев

В период времени с 17-30 по 20-10 18.04.2017 г. на дворовой территории дома №56 по ул.Строительная, неустановленный водитель, управляя автомобилем Газель, допустил наезд на стоящий автомобиль Фольксваген Поинтер, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 18-00 14.04.2017 г. по 14-00 18.04.2017 г. на неохраняемой стоянке, расположенной с задней части магазина «Орфей», по пр. Карла-Маркса 29Б, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на стоящий автомобиль Тойота Марк II, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ГИБДД информирует жителей Озерского городского округа о преимуществах пользования

Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):

-сокращаются сроки предоставления услуг;

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-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;

-снижаются коррупционные риски;

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» Вы найдете ответы на интересующие Вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.

Также Вы можете обратиться с возникшими вопросами по телефону круглосуточной «горячей линии» Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России 8 (495) 667-07-33.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск