В «Уральской молнии» закроют зимний сезон соревнованиями по конькобежному спорту

28 апреля в ледовом дворце «Уральская молния» в рамках торжественного закрытия сезона пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту среди любителей, сообщает министерство спорта. IV ежегодные состязания «Уральская молния-2017 год» будут организованы на сеансе массового катания с 19.00 до 21.45. В программе соревнований: забеги на 100 метров среди мужчин и женщин, забеги на 50 метров среди детей до 14 лет, масс-старт на 400 метров среди мужчин. Победители и призёры соревнований будут награждены памятными грамотами и сладкими призами. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, который уверенно стоит на коньках. Кроме спортивных состязаний гостей дворца ждут конкурсы, эстафеты, музыкальная программа. «Уральская молния» является не только местом тренировок наших спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. Это еще и место притяжения горожан, которые любят спорт и активный отдых», − отметил директор учреждения Денис Лапотышкин. Добавим, со 2 мая ледовый дворец «Уральская молния» закрывается на технологический перерыв. Новый сезон массовых катаний начнётся с августа. Дополнительная информация по тел. 264-07-82 или на официальном сайте.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-uralskoy-molnii-zakroyut-zimniy-sezon-sorevnovaniyami-po-konkobezhnomu-sportu-38297