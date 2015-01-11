Главы отчитались о своей работе

26 апреля на рабочем заседании Собрания депутатов Озерского городского округа были представлены отчёт главы администрации о своей деятельности и деятельности администрации за 2016 год и отчёт главы Озерского городского округа о результатах своей деятельности за 2016 год. Также на сессии были приняты решения о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте, по корректировке бюджета округа на 2017 год, о проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2016 год.

С докладом по первому вопросу повестки дня «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемым МП «УАТ» выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. Ранее проект решения был проработан и согласован на совместном заседании профильных депутатских комиссий. На сессии данное решение было одобрено, с 1 мая 2017 года установлены новые тарифы на услуги, предоставляемые МП «УАТ».

Информацию о внесение изменений в решение Собрания депутатов о бюджете округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представила заместитель главы администрации округа Ольга Уланова. В частности, было предложено направить управлению капитального строительства и благоустройства администрации 33 млн рублей для предоставления субсидии МП «Управление автомобильного транспорта» в связи с восстановлением платёжеспособности предприятия.

Ольга Уланова пояснила, что данное решение было принято в целях финансового оздоровления муниципального предприятия. Для того, чтобы вывести его из кризисной ситуации. По прогнозу специалистов до конца текущего года Управление автомобильного транспорта должно выйти на самоокупаемость городских маршрутов.

Кроме того, в рамках корректировки бюджета было предложено увеличить финансирование управлению по физической культуре и спорту на 100 тысяч рублей на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, по противодействию распространения ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе. Управлению социальной защиты населения направлено дополнительное финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению обслуживания маломобильных граждан, в том числе проживающих в Доме интернате для престарелых и инвалидов. Депутатским корпусом по данному вопросу было принято положительное решение.

Также на заседании было принято решение о проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2016 год. Как следует из доклада начальника правового отдела аппарата Собрания депутатов Елены Гребневой, в соответствии с положением о порядке осуществления контрольных полномочий Собранию депутатов в мае предстоит заслушать ежегодный отчёт об исполнении бюджета. В соответствии с законодательством до рассмотрения отчёта депутатским корпусом, он подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. В связи с этим было принято решение назначить проведение публичных слушаний на 18 мая 2017 года (публичные слушания состоятся в 17:00 часов в актовом зале администрации).

Далее на сессии с отчётом о своей деятельности и деятельности администрации за 2016 год выступил глава администрации Евгений Щербаков. Во вступительном слове он поблагодарил специалистов администрации, депутатский корпус, представителей общественности за плодотворное сотрудничество. Глава администрации особо подчеркнул, что только при слаженной работе и активном взаимодействии органов местного самоуправления с жителями округ может добиться положительных сдвигов во всех сферах жизнедеятельности. В начале выступления Евгений Щербаков перечислил основные направления бюджетной политики Озерского городского округа в 2016 году:

– В течение 2016 года было увеличено финансовое обеспечение по таким приоритетным направлениям, как организация летнего отдыха детей, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, доведения до минимального размера оплаты труда заработной платы низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, субсидирование услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа. В 2016 году продолжился процесс повышения заработной платы в бюджетной сфере в соответствии с указами Президента РФ. Все обязательства социального характера округа были исполнены в полном объеме.

В 2016 году был обновлен автотранспортный парк муниципального предприятия «УАТ». Значительные средства были направлены на капитальные ремонты автодорог и улиц округа, обустройство пешеходных переходов. Отчетный финансовый год закончен без просроченной кредиторской задолженности.

В заключение отчёта Евгений Щербаков отметил, что многие управленческие решения в 2016 году были не простыми. Во многом они были обусловлены мнением, сформированным городским сообществом, неравнодушными жителями округа, которые верят в то, что у Озерска есть перспективы. Как в прошедшем, так и в текущем году администрация округа готова к открытому диалогу с депутатским корпусом и общественностью. Глава администрации выразил признательность руководству ФГУП «ПО «Маяк», депутатскому корпусу, коллективу администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, жителям Озерского городского округа за ту работу, которую удалось провести общими усилиями. Он выразил надежду на то, что в 2017 году данное взаимодействие будет продолжено.

Отчёт о своей деятельности за 2016 год представил глава округа Олег Костиков. Он подчеркнул, что в прошедшем году Собрание депутатов вместе с администрацией округа работали слаженно и конструктивно, в тесном взаимодействии реагируя на управленческие вызовы, требующие внимания органов местного самоуправления.

– Основной акцент в деятельности муниципальной власти был сделан на поддержание и развитие текущего уровня городского хозяйства и инфраструктуры, – отметил Олег Костиков. – Это крайне непростая задача в условиях недостаточности бюджетного финансирования Озерского городского округа. В данных обстоятельствах эффективной была работа администрации округа по оптимизации бюджетного финансирования и поиску средств на неотложные нужды, среди которых следует упомянуть, прежде всего, ремонт дорог и работы по восстановлению муниципального сетевого хозяйства. После анализа и обсуждения в профильных комиссиях Собрание депутатов поддерживало позицию администрации, что находило отражение при принятии бюджетов 2016 и 2017 годов и внесении корректировок в бюджет. Это и есть яркий пример слаженной работы двух ветвей власти, за который я благодарен администрации и коллегам по депутатскому корпусу.

В завершение заседания депутатами информационно был заслушан доклад генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева об итогах работы градообразующего предприятия за 2016 год.

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Фото Владимира Беляева.