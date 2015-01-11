Состоялась 17-я Всероссийская научно-практическая конференция «Дни науки ОТИ НИЯУ МИФИ-2017»

В этом году конференция была посвящена 75-летию НИЯУ МИФИ и 65-летию со дня образования Озерского технологического института. Ее участников приветствовал заместитель генерального директора ПО «Маяк» по стратегическому развитию Дмитрий Колупаев. Почетным гостем научно-практической конференции стал профессор НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук Георгий Тихомиров. Он поприветствовал участников конференции и прочитал небольшую лекцию по истории вуза.

В 1942 году вуз назывался Московский механический институт боеприпасов. В те годы было всего три факультета: первый – трубок и взрывателей, второй – снарядов и мин, третий – авиабомб, патронов и гильз. И только после создания Управления по использованию энергии урана, которое возглавил генерал-полковник Ванников, в сентябре 1945 года вышло Постановление Совета народных комиссаров, подписанное И.В. Сталиным, «Об организации инженерно-физического факультета при Московском механическом институте». Он и стал отправной точкой для МИФИ. В начале 50-х годов был значительно увеличен контингент студентов, созданы новые кафедры по подготовке инженеров-атомщиков. Через десять лет с момента образования МИФИ у него появилась первая «дочка» – филиал №1 в нашем городе.

Георгий Тихомиров привез в подарок озерчанам книгу, в которой в хронологическом порядке собраны все документы, имеющие отношение к истории МИФИ. Отдельно для студентов и старшеклассников он прочитал увлекательную научно-познавательную лекцию о развитии ядерной энергетики мира и России.

Работа научно-практической конференции «Дни науки ОТИ НИЯУ МИФИ-2017» продолжилась по секциям и направлениям: информационно-измерительные технологии в образовании, информатика и вычислительная техника, механика, машиностроение и обработка металлов, экономика и управление, электроэнергетика и электротехника, экология и радиохимическая технология, лингвистика и межкультурная коммуникация.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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