Вниманию озерчан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и праздничным шествием 01 мая 2017 с 09:00 до 13:00 будет временно прекращено движение транспорта:

· по пр. Ленина от площади И.В. Курчатова до перекрестка с ул. Студенческая;

· по ул. Ермолаева от перекрестка с ул. Октябрьская до пр. Ленина;

· по ул. Колыванова от перекрестка с ул. Блюхера до пр. Ленина;

· по ул. Советская от перекрестка с пр. Победы до пр. Ленина;

· по ул. Матросова от перекрестка ул. Еловая до пр. Ленина;

· по ул. Лермонтова от перекрестка пр. Победы до пр. Ленина.

http://www.ozerskadm.ru