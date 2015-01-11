В музее озерской полиции торжественно вручили паспорта

В музее Управления Министерства Внутренних Дел России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации. Мероприятие было проведено в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017».

Главный документ в своей жизни получили школьники, достигшие четырнадцатилетнего возраста.

Паспорта участникам мероприятия вручили начальник отдела по вопросам миграции Наталья Василенко и председатель совета ветеранов Управления МВД Сергей Серухин, который провел беседу с подростками о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

Вручая юным озерчанам их первый официальный документ, Наталья Василенко отметила, что получение паспорта — это серьезный шаг во взрослую жизнь, с этого момента им даются большие права, но одновременно возлагаются и почётные обязанности, пожелала школьникам бережно относиться к выданному документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации.

На память об этом торжественном дне была сделана общая фотография.

Пресс-служба УМВД