На Южном Урале продолжается кастинг в студию мюзикла

Исполнительная дирекция благотворительного театрального фестиваля «Снежность» совместно с Челябинским государственным академическим театром оперы и балета имени М. И. Глинки объявляет второй этап прослушиваний в студию детского мюзикла. Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету и отправить ее вместе с демо-видео на почту кастинг-дирекции [email protected] «Это может быть видео с какого-нибудь конкурса, записанное дома или в музыкальной студии. Особых технических требований к съемке нет, ролик можно снять даже на смартфон. Главное, чтобы было понятно, что ребенок поет, и как он это делает, – пояснила администратор кастинг-дирекции Ася Клюева. – В идеале будет, если ребенок исполнит две песни. Одну лиричную, где ребенок сможет показать вокальные данные, вторую – более энергичную, где можно показать пластику и актерское мастерство. Если этого нет, ничего страшного. Отправляйте то, что считаете нужным». За два с половиной месяца в кастингах приняли участие более 500 мальчишек и девчонок из Челябинска, Миасса, Копейска, а также сел и поселков Челябинской области. 65 из них получили шанс стать частью уникального театрального проекта – мюзикла с рабочим названием «Калейдоскоп мечты» под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна. Премьера спектакля состоится в начале декабря в театре оперы и балета имени М. И. Глинки в рамках XV благотворительного фестиваля «Снежность». Юные актеры выйдут на большую сцену вместе с профессиональными артистами. «Мюзикл дарит уникальную возможность детям Челябинской области проявить свои способности и заявить о себе. Искренне рад, что на Южном Урале такое количество по-настоящему талантливых ребят, – отметил председатель попечительского совета театра оперы и балета, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров. – В свою очередь уверен, что семейный мюзикл станет лучшим подарком гостям «Снежности» и вызовет еще больше добрых и светлых эмоций». Заявки на участие во втором этапе кастинга принимаются до 10 мая.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-prodolzhaetsya-kasting-v-studiyu-myuzikla-38419