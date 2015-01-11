Узнали много интересного о директоре и человеке

На прошлой неделе состоялась встреча генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева со старшеклассниками Озерского городского округа в формате известной телепередачи «Сто вопросов взрослому».

Цель встречи ее организаторы сформулировали как пропаганду активного образа жизни, личностное самоопределение подростков и молодежи через знакомство с интересным и успешным человеком.

В мероприятии приняли участие более 100 старшеклассников из 16-ти общеобразовательных организаций и сопровождающие их педагоги.

Встреча прошла в формате «вопрос-ответ», в ходе нее школьники смоли спросить у Михаила Похлебаева о таких важных вещах, как детство и карьера, политика и образование, хобби и жизненные ценности. За время общения были получены ответы почти на 40 вопросов.

Завершая общение со школьниками, Михаил Иванович выбрал двух старшеклассников, которые в ближайшей перспективе проведут с ним полный рабочий день, погрузятся в атмосферу рабочих будней генерального директора. Такая уникальная возможность выпала ученице 11 «А» школы № 27 Екатерине Новгородцевой, автору вопроса «Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие три желания вы бы загадали?», и активному участнику встречи – Дмитрию Алявдину, старшекласснику школы № 32.

Отзывы участников встречи:

Школа № 21

Онегина Елена, 11 класс: «Эта встреча произвела на меня неизгладимое впечатление. Все происходило интересно, увлекательно. Каждый участник мог задать свой вопрос и получить на него развернутый ответ. Вопросы касались как общественной жизни генерального директора, так и личной.

Хочется, чтобы такие встречи проходили регулярно, потому что у каждого поколения свои вопросы о жизни города и градообразующего предприятия, и, возможно, новые ответы будут отличаться от ответов предыдущей встречи».

Школа № 22

Киртянова Антонина, 9 класс: «Встреча понравилась. Услышала ответы на вопросы, которые мне были интересны».

Лицей № 23

Веретенникова Анжела, 10 класс: «Побывав на встрече с генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк», я получила ответы на интересующие меня вопросы, узнала о мировоззрении, характере и вообще о жизни М.И. Похлебаева. Михаил Иванович был открыт, встреча проходила в неформальной, дружеской обстановке: мы были с ним на равных.

Ни один из заданных вопросов Михаил Иванович не оставил без внимания, постарался дать исчерпывающую информацию.

Я очень довольна и не жалею, что пошла на встречу.

Если М.И. Похлебаев еще раз захочет встретиться с озерской молодежью, я обязательно пойду!"

Школа № 24

Корсакова Александра, 9 класс: «Михаил Иванович ответил на все заданные вопросы, узнала много нового о нем и работе «ПО Маяк». Встреча проходила в теплой обстановке, очень понравился формат».

Галимов Тимур, 10 класс: «Встреча проходила в неформальной обстановке, любой желающий мог задать интересующий его вопрос. Все понравилось».

Макеева Екатерина, 10 класс: «Я смогла задать два вопроса и получила развернутые ответы. Мне очень понравился формат встречи, узнала от Михаила Ивановича секреты успешной работы».

Пеганова Дарья, 9 класс: «Очень понравилась открытость и искренность Михаила Ивановича».

Камалетдинов Данил, 9 класс: «Было очень интересно, понравилась форма проведения встречи, каждый мог задать свой вопрос и получить на него ответ».

Школа № 27

Либерзон Анна, Зайнулина Вилена, Новгородцева Екатерина: «Встреча с Михаилом Ивановичем Похлебаевым была очень интересной и познавательной. На все вопросы собеседник отвечал подробно и старался дать слово ученикам каждой школы. Нам понравилось простое отношение генерального директора ПО «Маяк», его жизнерадостность и мудрость».

Школа № 29

Ильина Лера, Козлова Катя, Сазонова Вика, Мельничук Илья, Андронова Алена, 11 класс: «Встреча понравилась. Услышали ответы на интересующие вопросы. Хотя нас смутили вопросы некоторых ребят о личной жизни Михаила Ивановича. Мы посчитали такие вопросы неуместными».

Школа № 30

Харламова Влада, 11 класс: «Встреча прошла интересно и насыщенно, Михаил Иванович открыто и доступно отвечал на вопросы. Безусловно, важнейшие вопросы – как «Маяку» и Озерску жить лучше, как иметь динамику развития. Как сделать, чтобы коллектив предприятия был единым, молодежь оставалась в городе и шла работать на «Маяк»? На множество вопросов сумел ответить Михаил Иванович.

Главная ценность любого предприятия, считает Михаил Иванович – персонал, от которого зависит качество текущей и будущей жизни организации. И его задача как генерального директора – сделать так, чтобы коллектив ясно видел те цели и задачи, которые требуется достигать и решать вместе.

Заданы были и другие вопросы: и про спорт, чтение книг, увлечения, свободное время, и про семью Михаила Ивановича. Но времени задать все вопросы, конечно, не хватило.

Всем стало понятно, что Михаил Иванович интересный и ответственный человек, которому небезразлична судьба предприятия и нашего города.

Я думаю, что человек, с такой харизмой и опытом, сумеет добиться перемен в жизни и предприятия, и округа».

Школа № 32

Алявдин Дмитрий: «Встреча была весьма интересна. Принимали участие несколько школ. Все участники задавали интересные и ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. В свою очередь, Михаил Иванович отвечал развернуто и конструктивно».

Школа № 33

Кораблева Софья, Мельникова Юлия, 11 класс: «28 апреля состоялась встреча с Михаилом Ивановичем Похлебаевым. Ребята из всех школ задавали Михаилу Ивановичу интересные вопросы. Всем было интересно узнать о жизни генерального директора ПО «Маяк». Так, Михаил Иванович рассказал нам о своем плотном рабочем графике, интересах, семье и как ему удается все это совмещать. Встреча проходила в дружественной атмосфере с нотками юмора. Общение с Михаилом Ивановичем вызывало неподдельный интерес. Особо хочется отметить его искренность и откровенность при ответах на вопросы».

Школа № 34

Булатова Милана, 9 класс: «Понравилось, как Михаил Иванович умеет вести диалог. Интересно и доступно рассказал о своей жизни».

Аникина Татьяна, 9 класс: «Особенно запомнилось, что у Михаила Ивановича хорошая и крепкая семья. Несмотря на сложный график работы и постоянные командировки, он находит время на общение с детьми и внуками».

Прыкин Валера, 9 класс: «Понравился рассказ о его детстве и студенческой жизни. Оказывается, Михаил Иванович никогда не стремился к карьере».

Брагин Алексей, 9 класс: «Получил ответ на один из самых насущных вопросов жителей города – о ремонте дорог. Ответ был обнадеживающий».

Архипова Елена, 9 класс: «Замечательная дружная семья! У Михаила Ивановича восемь внуков, с которыми он успевает общаться».

Школа № 35

Матерухин М., 10 класс: «Встреча с Похлебаевым М.И. понравилась своей искренностью, непринужденностью. Я увидел руководителя огромнейшего предприятий в неформальной для него обстановке».

Вахрамеева Е., 9 класс: «Интересные вопросы старшеклассников, неожиданные ответы Похлеваева М.И. Думаю, что нужно учиться формулировать четко и корректно задавать свой вопрос. Эта встреча с государственным человеком, политиком, неравнодушным к судьбе округа и озерчан руководителем».

Школа № 38

Старшеклассники – участники встречи: «Встреча прошла в хорошей атмосфере. Из ответов Михаила Ивановича мы поняли ,что городу и «Маяку» быть. И у всех у нас хорошие перспективы».

Лицей № 39

Горшкова Вера, 10 класс: «М.И. Похлебаев оказался открытым, веселым и общительным человеком, несмотря на его высокий статус. Он с интересом общался с учениками».

Шилкина Дарья, 10 класс: «М.И. Похлебаев – интересный и открытый собеседник. От него я услышала несколько мудрых советов о выборе профессии, которые пригодятся мне в будущем».

Сизоненко Ксения, 11 класс: «На встрече с М.И. Похлебаевым было большое количество интересных вопросов, касающихся развития города, ПО «Маяк», жизни успешного человека. Было интересно узнать о будущем Озерска и роли в нем молодежи».

Ремезов Егор, 11 класс: «На мой взгляд, встреча прошла продуктивно. Я считаю, что каждый интересующийся судьбой ПО «Маяк», от развития которого во многом зависит благосостояние округа, имел возможность получить исчерпывающую информацию по широкому спектру вопросов. Вопросов было много, встреча оказалась длительной, однако это показывает, что в нашем округе много молодежи, которой небезразлична судьба Озерска».

Витомсков Георгий, 11 класс: «Встреча прошла интересно. Ребята задавали волнующие их вопросы об экологической ситуации в городе, проблемах трудоустройства молодежи. Каждому присутствующему на встрече было интересно послушать руководителя такого большого предприятия, как «Маяк».

Информация и фото предоставлены управлением образования администрации ОГО.

http://www.ozerskadm.ru